كيفية حجز تذاكر فعاليات مهرجان العلمين

ياسر رشاد - القاهرة - تنطلق فعاليات مهرجان العلمين 2024 في دورته الثانية الليلة.

ويبحث الكثيرون عن طريقة حجز تذاكر فعاليات مهرجان العلمين، وبالتزامن مع موسم الصيف تتزايد أعداد الحضور الراغبين في حضور حفلات مهرجان العلمين 2024، والذي يشهد أكبر وأهم الحفلات لكبار مطربي الغناء في الوطن العربى.

ولحضور حفلات مهرجان العلمين عليك من اتباع الخطوات التالية، والتي توضح طريقة حجز التذاكر عبر موقع «تذكرتي»

1- زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بـ «تذكرتي» https://tazkarti.com/#/login

2- تسجيل بياناتك الشخصية

3- إدخال الاسم والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف

3-اختيار الفعالية التي ترغب في حضورها

4-تحديد عدد التذاكر والفئة التي ترغب بحجزها

وتحرص إدارة المهرجان على توفير تذاكر كل الفعاليات بطرق سهلة ومنافذ لـ"تذكرتى" متوفرة بالساحل الشمالي والعلمين، كما تتاح تذاكر كل الفعاليات والحفلات من خلال منافذ تذكرتى بالقاهرة والجيزة والإسكندرية.

وكان كشف مهرجان العلمين فى دورته الثانية عن مشاركة عدد من النجوم المقرر أن يقوموا بإحياء حفلات ضمن المهرجان وأبرزهم: "عمرو دياب وتامر حسني وتامر عاشور وكاظم الساهر ومحمد منير وكايروكي وسعاد ماسي وويجز وديانا حداد" وغيرهم من النجوم.

كاظم الساهر

قررت إدارة مهرجان العلمين تخصيص 60% من أرباح الدورة الثانية من المهرجان لصالح دعم فلسطين.

عمرو دياب

ونشرت الصفحة الخاصة بالمهرجان في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الملصق الدعائي للمهرجان، والذي تميز بتواجد العلم المصري بجوار علم فلسطين.

وعلقت على بوستر المهرجان قائلة: "نظرًا للظروف والأوضاع الراهنة، قرر مهرجان العلمين أن يُطلق نسخته الثانية بشعار "العالم علمين" رافعًا علم فلسطين الحبيبة ليرفرف حرًا، بعزة وكرامة، إلى جانب العلم المصري".

محمد منير

وأضافت صفحة المهرجان: "كما قرر المهرجان بتخصيص٦٠٪ من أرباح النسخة الثانية من المهرجان 2024 لدعم أهلنا في فلسطين. بمعنى أن كل عائلة مصرية أو عربية تشارك في أنشطة وفعاليات المهرجان، ستقوم بدعم عائلة فلسطينية".

ويجز

وعقدت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية اليوم، الإثنين، المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق النسخة الثانية من مهرجان العلمين، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه الموسم الأول من المهرجان، باستضافة العديد من الفعاليات الفنية والترفيهية والرياضية المتنوعة.

بوستر مهرجان العلمين

وشهد المؤتمر الصحفي، الذي يقام في منطقة نورث سكوير بمدينة العلمين الجديدة، الإعلان عن كافة الفعاليات الفنية والثقافية والرياضية التي يشهدها المهرجان خلال العام الجاري على مدار شهور الصيف.

وتنطلق فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في دورته الثانية في الفترة من 11 يوليو الجاري وحتى 30 أغسطس المقبل، وتشهد العديد من الفعاليات الفنية والرياضية.

يذكر أن الموسم الأول من مهرجان العلمين شهد مشاركة عدد كبير من نجوم الغناء في الوطن العربي، ومن أبرزهم محمد منير وراغب علامة وأحمد سعد ونانسي عجرم وعمر خيرت ومدحت صالح وإليسا وتامر عاشور وويجز وحكيم وفرقة كايروكي، وغيرهم.

تعرف على مدينة العلمين

مدينة العلمين تجمع بين التاريخ والجمال الطبيعي، مما يجعلها وجهة فريدة تستقطب عشاق التاريخ ومحبي الطبيعة على حد سواء. بفضل مشاريعها الحديثة وتطورها المستمر، تستمر العلمين في جذب المزيد من الزوار والمستثمرين، وتثبت نفسها كواحدة من أهم المدن السياحية في مصر.

مدينة العلمين

مدينة العلمين، الواقعة على الساحل الشمالي لمصر، هي واحدة من المواقع التاريخية الأكثر شهرة والأماكن السياحية الجذابة. تجمع المدينة بين الإرث التاريخي للحرب العالمية الثانية وجمال الطبيعة الساحرة.

الشواطئ الساحرة:

المياه الفيروزية: تمتاز العلمين بشواطئها ذات الرمال البيضاء والمياه الفيروزية الصافية، مما يجعلها مقصدًا للسياحة البحرية والاستجمام.

المنتجعات الفاخرة: تنتشر على طول الساحل الشمالي منتجعات وفنادق فاخرة توفر جميع وسائل الراحة والترفيه، مما يجعل العلمين وجهة مثالية لقضاء العطلات.

المشاريع الحديثة:

مدينة العلمين الجديدة: تعتبر واحدة من أهم المشاريع التطويرية في مصر، حيث تهدف إلى تحويل المدينة إلى مركز سياحي وسكني حديث. تشمل المدينة الجديدة مشاريع سكنية فاخرة، مراكز تجارية، أماكن ترفيهية، ومرافق خدمية متكاملة.

البنية التحتية المتطورة: تعمل الحكومة المصرية على تطوير البنية التحتية في المدينة، بما في ذلك الطرق والمرافق العامة، لجعلها واحدة من أفضل المدن الحديثة في المنطقة.

مدينة العلمين

الأنشطة السياحية في العلمين

زيارة المتاحف والمواقع التاريخية: يمكن للسياح زيارة متحف العلمين العسكري ومقابر الحرب العالمية الثانية للتعرف على التاريخ العريق للمدينة. الاستجمام على الشواطئ: توفر الشواطئ الجميلة فرصًا للسباحة، والغوص، وركوب الأمواج، والاستمتاع بأشعة الشمس. التسوق والترفيه: تضم مدينة العلمين الجديدة مراكز تسوق حديثة وأماكن ترفيهية توفر تجارب تسوق وترفيه فريدة.

مدينة العلمين أرض الحرب والجمال

شهدت العلمين أهم حرب وهي العالمية التانية ثم تحولت بفضل جهود الدولة إلى أجمل بقاع الدنيا.

الحرب العالمية الثانية

معركة العلمين: تُعد العلمين مسرحًا لإحدى أكبر المعارك في الحرب العالمية الثانية، حيث دارت معركة العلمين بين قوات الحلفاء بقيادة الجنرال البريطاني برنارد مونتغمري وقوات المحور بقيادة الجنرال الألماني إرفين روميل. كانت المعركة نقطة تحول حاسمة في الحرب، حيث تمكنت قوات الحلفاء من إلحاق هزيمة كبيرة بقوات المحور.

مدينة العلمين

مقابر ومتاحف الحرب: تضم المدينة العديد من المقابر والمواقع التذكارية للجنود الذين سقطوا في المعركة، مثل مقبرة العلمين ومتحف العلمين العسكري، الذي يعرض مقتنيات من الحرب وصور ووثائق تاريخية.