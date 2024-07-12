تصل لـ 150 ألف جنيه.. أسعار تذاكر حفل ماجدة الرومي في مهرجان العلمين

ياسر رشاد - القاهرة - تحيي النجمة ماجدة الرومي حفلًا ضخمًا فى مهرجان العلمين بدورته الثانية، حيث طرحت شركة تذكرتي فئات وأسعار تذاكر حفل النجمة ماجدة الرومي، وجاءت فئاتها كالتالي:

Lounges (طاولة لـ8 أفراد) بسعر 150 ألف جنيه.

يليها الـ High Tables (طاولة لـ 6 أفراد ) يبلغ سعرها 80 ألف جنيه، أما تذكرة الصف الأول فتأتي بـ 15 ألف جنيه، والفئة الملكية بـ12 ألف جنيه، والماسية 8000 جنيه.

أما فئة بلاتينيوم فيبلغ سعرها 6000 جنيه، والذهبية 4000 جنيه، والفضية 3000 جنيه، والبرونزية 2000 جنيهًا.

وكان حرص مهرجان العلمين، على الترويج لحفل الفنانة الكبيرة ماجدة الرومي المقرر إقامته خلال فعاليات النسخة الثانية من المهرجان يوم 19 يوليو المقبل في مدينة العلمين الجديدة، بقيادة المايسترو نادر عباسي.

كما أتيحت تذاكر الحفل عبر موقع "تذكرتي" الإلكتروني.

ماجدة الرومي ونادر عباسي

ونشر الحساب الرسمي للمهرجان عبر "فيسبوك"، صورة لبوستر الحفل تصدرتها النجمة ماجدة الرومي والموسيقار نادر عباسي، قائلة: "مفاجآت مهرجان العلمين لا تنتهي، انتظروا صاحبة الصوت المميز الفنانة الكبيرة ماجدة الرومي بصحبة المايسترو العالمي نادر عباسي يوم 19 يوليو ضمن فعاليات النسخة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة 2024".

وأضاف: "شاركونا نعيش مع بعض حفلة استثنائية مع الصوت اللي بنحبه وعيشنا معاه ذكريات كتير، تقدروا تحجزوا التذاكر من موقع تذكرتي".

تعرف على مدينة العلمين

مدينة العلمين تجمع بين التاريخ والجمال الطبيعي، مما يجعلها وجهة فريدة تستقطب عشاق التاريخ ومحبي الطبيعة على حد سواء. بفضل مشاريعها الحديثة وتطورها المستمر، تستمر العلمين في جذب المزيد من الزوار والمستثمرين، وتثبت نفسها كواحدة من أهم المدن السياحية في مصر.

مدينة العلمين

مدينة العلمين، الواقعة على الساحل الشمالي لمصر، هي واحدة من المواقع التاريخية الأكثر شهرة والأماكن السياحية الجذابة. تجمع المدينة بين الإرث التاريخي للحرب العالمية الثانية وجمال الطبيعة الساحرة.

الشواطئ الساحرة:

المياه الفيروزية: تمتاز العلمين بشواطئها ذات الرمال البيضاء والمياه الفيروزية الصافية، مما يجعلها مقصدًا للسياحة البحرية والاستجمام.

المنتجعات الفاخرة: تنتشر على طول الساحل الشمالي منتجعات وفنادق فاخرة توفر جميع وسائل الراحة والترفيه، مما يجعل العلمين وجهة مثالية لقضاء العطلات.

المشاريع الحديثة:

مدينة العلمين الجديدة: تعتبر واحدة من أهم المشاريع التطويرية في مصر، حيث تهدف إلى تحويل المدينة إلى مركز سياحي وسكني حديث. تشمل المدينة الجديدة مشاريع سكنية فاخرة، مراكز تجارية، أماكن ترفيهية، ومرافق خدمية متكاملة.

البنية التحتية المتطورة: تعمل الحكومة المصرية على تطوير البنية التحتية في المدينة، بما في ذلك الطرق والمرافق العامة، لجعلها واحدة من أفضل المدن الحديثة في المنطقة.

مدينة العلمين

الأنشطة السياحية في العلمين

زيارة المتاحف والمواقع التاريخية: يمكن للسياح زيارة متحف العلمين العسكري ومقابر الحرب العالمية الثانية للتعرف على التاريخ العريق للمدينة. الاستجمام على الشواطئ: توفر الشواطئ الجميلة فرصًا للسباحة، والغوص، وركوب الأمواج، والاستمتاع بأشعة الشمس. التسوق والترفيه: تضم مدينة العلمين الجديدة مراكز تسوق حديثة وأماكن ترفيهية توفر تجارب تسوق وترفيه فريدة.

مدينة العلمين أرض الحرب والجمال

شهدت العلمين أهم حرب وهي العالمية التانية ثم تحولت بفضل جهود الدولة إلى أجمل بقاع الدنيا.

الحرب العالمية الثانية

معركة العلمين: تُعد العلمين مسرحًا لإحدى أكبر المعارك في الحرب العالمية الثانية، حيث دارت معركة العلمين بين قوات الحلفاء بقيادة الجنرال البريطاني برنارد مونتغمري وقوات المحور بقيادة الجنرال الألماني إرفين روميل. كانت المعركة نقطة تحول حاسمة في الحرب، حيث تمكنت قوات الحلفاء من إلحاق هزيمة كبيرة بقوات المحور.

مدينة العلمين

مقابر ومتاحف الحرب: تضم المدينة العديد من المقابر والمواقع التذكارية للجنود الذين سقطوا في المعركة، مثل مقبرة العلمين ومتحف العلمين العسكري، الذي يعرض مقتنيات من الحرب وصور ووثائق تاريخية.