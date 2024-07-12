"الحياة سكرة" تضع لطيفة فى صدارة التريند على X وألبومها يتصدر يوتيوب

ياسر رشاد - القاهرة - نجحت النجمة لطيفة فى تصدر تريند موقع X خلال الساعات الماضية، بعد طرح كليب أغنية "الحياة سكرة" عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

كما تصدر ألبوم لطيفة "مفيش ممنوع" تريند يوتيوب.

وأبدت لطيفة سعادتها بالنجاح الذي حصده الألبوم حتى الآن، إذ تجاوز خلال أسبوعين فقط ما يزيد عن 25 مليون مشاهدة، ويواصل حصد المشاهدات والإشادات لما يحتويه من أغاني متنوعة.

الجدير بالذكر إن ألبوم "مفيش ممنوع" يضم 10 أغاني، قامت لطيفة بتصويرها جميعا فيديو كليب، منهم ٦ أغاني بالذكاء الاصطناعي Ai، مع المخرج وليد ناصيف، وأغنيتين مع شريف ترحيني، وأغنيتين مع جميل جميل المغازي.

وكانت طرحت النجمة لطيفة ثامن أغاني ألبومها "مفيش ممنوع" بطريقة الفيديو كليب عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، وتحمل الأغنية اسم "أنا المرسى" وهي من كلمات كريم حكيم، وألحان خالد فتوح، وتوزيع تميم، والفيديو كليب من إخراج جميل جميل المغازي.

وقررت لطيفة طرح الكليب بعد نهاية الويك اند، إذ طرحت كافة أغاني الألبوم عبر منصات الموسيقة المختلفة، وقررت طرح فيديو كليب كل يوم بالتزامن مع طرح الألبوم.

وقالت لطيفة في تصريحات صحفية، إن أغنية "أنا المرسى" تميل للطابع الدرامي الرومانسي، وتروي حكاية حب إنسانية تكشف خلالها قوة المرأة وجدعنتها ووقوفها بجانب حبيبها في أصعب الظروف، وأشارت أن الأغنية بها مشاعر وأحاسيس وتوصيفات جديدة، متمنية أن تلقى إعجاب الجمهور.

كلمات أغنية "أنا المرسي"

أنا المرسى .. في يوم ما تلاقي موج الدنيا بيوديك وبجيبك

أنا مش واحده أول مركبك ما تميل .. هتهرب وتسيبك

أنا الحضن اللي هيضمك .. في عز البرد ويدفيك

وأنا اللي هتوهبك احساس .. عن الناس والحياة يغنيك

أنا اللي هشيل معاك همك وجرحك يتقسم نصين

أنا اللي بنيت عليها أساس بإيدك يسندك بعدين



وحصدت لطيفة حتى بألبومها "مفيش ممنوع" ما يقرب من 15 مليون مشاهدة للأغاني التي طرحتها حتى الأن، كما تصدرت التريند في العديد من الدول العربية.

الجدير بالذكر إن ألبوم "مفيش ممنوع" للنجمة لطيفة يضم 10 أغاني، وطرحته كاملا عبر كافة منصات الموسيقى، كما تطرح يوميا فيديو كليب من أغاني الألبوم، إذ صورت أغاني الألبوم كاملة، ومنها 6 أغاني بالذكاء الاصطناعي Ai مع المخرج وليد ناصيف، وأغنيتين مع المخرج شريف ترحيني، وأغنية مع المخرج جميل جميل المغازي.

تواصل النجمة لطيفة طرح كليبات ألبومها "مفيش ممنوع"، إذ طرحت كليب أغنية "الورق" سابع أغاني الألبوم عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، والأغنية تميل للطابع الرومانسي، وهي من كلمات الشاعر الراحل عبد الوهاب محمد وألحان المبدع زياد الطويل، وتوزيع تميم، وإخراج شريف ترحيني.

كلمات أغنية "الورق"

وانا مني للورق .. بعرف أكلمك .. بعرف أفهمك .. احساسي كله ايه

وانا مني للورق .. مش ممكن اتكسف .. بكتب لك عن مشاعر لا يمكن تتوصف غير بس للورق

وانا مني للورق .. بكتب في ربع ساعة .. حاجات مقدرش اقولها .. لو جنبك 1000 ساعة

وانا مني للورق .. عندي كل الإرادة .. لكن وأنا جنب منك .. بتسكتني السعادة ويسكتني الهنا

وانا مني للورق .. في روحي 1000 حاجة .. لكن مبقولش حاجة .. غير لما بكون لوحدي

وانا مني للورق

وحصدت لطيفة حتى الآن ما يزيد عن 12 مليون مشاهدة للأغاني التي طرحتها من ألبومها الجديد، كما تصدرت التريند في العديد من الدول العربية.

الجدير بالذكر إن ألبوم "مفيش ممنوع" للنجمة لطيفة يضم 10 أغاني، وطرحته كاملا عبر كافة منصات الموسيقى، كما تطرح يوميا فيديو كليب من أغاني الألبوم، إذ صورت أغاني الألبوم كاملة، ومنها 6 أغاني بالذكاء الاصطناعي Ai مع المخرج وليد ناصيف، وأغنيتين مع المخرج شريف ترحيني، وأغنية مع المخرج جميل جميل المغازي.

وكانت طرحت لطيفة كليب أغنية "مطول الوجع" سادس أغاني الألبوم عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، والأغنية تميل للطابع الدرامي، وهي من كلمات حسام سعيد، وألحان محمود أنور، وتوزيع تميم، وإخراج شريف ترحيني.

أغنية "مطول الوجع"

مطول الوجع شكله .. ولسه مطوله مشاكله

ومش عارفه هفوق امتى من اللي انا فيه

مشفتش راحه كن بعده .. وبقى كله شبه بعضه

وأي محاولة للنسيان بتفشل ليه

مسبتش حد جه قدامي مسألتوش.. بينسى إزاي ولو في مكاني يعمل ايه

عملت اللي قالوه كله ومنستهوش .. بقيت بالعكس عماله أكتر أفكر فيه

في حاجة ف دنيتي ناقصة .. وحرفيا أنا ف كارثة

عشان ده بجد كل حياتي واقفه عليه

حياتي أنا كان مرتبها .. مقاليش بعد ما يسيبها

هكمل بعد منه إزاي وهعمل إيه!

وحصدت لطيفة حتى الآن ما يزيد عن 10 ملايين مشاهدة للأغاني التي طرحتها من ألبومها الجديد، كما تصدرت التريند في العديد من الدول العربية.