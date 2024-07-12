حقيقة اعتزال الفنانة سميحة أيوب التمثيل (خاص)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشفت الفنانة القديرة سميحة أيوب، حقيقة اعتزالها التمثيل بعد الشائعات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الساعات الماضية.

وقالت سميحة، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن ما يتردد بشأن اعتزالها التمثيل هي مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

وأضافت: "لسه عندي اللي أقدمه للفن، ولست مرتبطة بأعمال فنية خلال الفترة الحالية لعدم وجود نص مناسب أو عمل عجبني اني أعمله".

يذكر أن، سميحة أيوب من مواليد 8 مارس 1932، وتمتلك في رصيدها الفني ما يقرب من 260 عملا فنيا .

وولدت "سميحة" في حي شبرا بمدينة القاهرة، وتخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1953، وتتلمذت فيه على يد الفنان المسرحي زكي طليمات. وبلغ رصيدها على المسرح على مدار مشوارها الفني ما يقرب من 170 مسرحية، منها (رابعة العدوية، سكة السلامة، دماء على أستار الكعبة، أغا ممنون، دائرة الطباشير القوقازية).

ورغم سيطرة الأعمال المسرحية على غالبية مساحة أعمالها الفنية، إلا أنها كان لها مشاركات عديدة في السينما والتلفزيون التلفزيون، ففي السينما تميزت من خلال أفلام عدة منها (أرض النفاق، فجر الاسلام، مع السعادة، بين الاطلال)، وفي التلفزيون قدمت العديد من الأعمال البارزة من أهمها (الضوء الشارد، أوان الورد، أميرة في عابدين، المصراوية).

ونالت العديد من التكريمات من عدة رؤساء منهم جمال عبد الناصر وأنور السادات، وأيضا الرئيس السوري حافظ الأسد والفرنسي جيسكار ديستان.

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