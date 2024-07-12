خالد يوسف يكشف عن رأيه في أعمال محمد سامي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشف المخرج الكبير خالد يوسف عن رأيه في المخرج محمد سامي، ووصفه بالمخرج الجيد جدًا في إطار الدراما التليفزيونية.

وأثنى خالد في حواره مع "تفاعلكم" الذي تقدمه الإعلامية سارة دندراوي على قناة العربية، على سامي، مشيرًا إلى أنه نجح في تقديم دراما تليفزيونية تجذب قطاع كبير من الجمهور، مضيفا "مشفتلوش سينما أقدر أعلق عليها أو تخليني أقول عمل أعمال سينمائية ناجحة، واللي بيقدمه في التليفزيون يروق لقطاع كبير لكن لا يروق لي".

جدير بالذكر أن خالد يوسف عُرض له في رمضان 2023 مسلسل سره الباتع عن نص أدبي للراحل يوسف إدريس، وشارك في البطولة كوكبة من نجوم الفن، بينهم: أحمد السعدني، أحمد فهمي، حسين فهمي، حنان مطاوع، كما قدم مؤخرًا للسينما فيلم "الإسكندراني" بطولة أحمد العوضي، وبيومي فؤاد وزينة.

وعُرض لـ محمد سامي في رمضان 2024 مسلسل نعمة الأفوكاتو والذي حقق نسب مشاهدة كبيرة، بطولة مي عمر، أحمد زاهر، كمال أبو رية، عماد زيادة.