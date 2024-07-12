19 يوليو.. ماجدة الرومي تقابل جمهورها في مهرجان العلمين الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلن القائمون على فعاليات النسخة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة عن واحدة من المفاجآت التي تننظر الجمهور وزوار المدينة، خلال الأيام القليلة المُقبلة.

وكشف الحساب الرسمي للمهرجان على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، عن تنظيم حفل غنائي للنجمة اللبنانية الكبيرة ماجدة الرومي، بصحبة المايسترو العالمي نادر عباسي، يوم الجمعة 19 يوليو الجاري.

ونشر الحساب صورة الملصق الدعائي الخاص بالحفل، مصحوبا بتعليق "مفاجآت مهرجان العلمين لا تنتهي، انتظروا صاحبة الصوت المميز، الفنانة الكبيرة ماجدة الرومي بصحبة المايسترو العالمي نادر عباسي يوم 19 يوليو ضمن فعاليات النسخة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة 2024.. شاركونا نعيش مع بعض حفلة استثنائية مع الصوت اللي بنحبه وعيشنا معاه ذكريات كتير".

جدير بالذكر أن المهرجان يشهد مشاركة عدد كبير من نجوم الأغنية، في الوطن العربي، بينهم: محمد منير، عمرو دياب، كاظم الساهر.