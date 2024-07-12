"كيم كارداشيان راكبة توك توك".. تعليقات الجمهور على أحدث ظهور لها في الهند

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

يواصل النجوم والشخصيات العامة والسياسيين التوافد على حفل زفاف أنانت أمباني نجل رجل الأعمال موكيش أمباني الذي يقام اليوم الجمعة في الهند.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من وصول الممثلة وعارضة الأزياء العالمية كيم كارداشيان مع شقيقتها كلوي وهما يستعدان للذهاب إلى حفل الزفاف، حيث ظهرت كيم وهي ترتدي إطلالة هندية رفقة شقيقتها كلوي داخل توك توك في الهند، وسط العديد من التعليقات الساخرة من المتابعين وقالوا: "تحية لأمباني أحضرهم في طائرتهما الخاصة ووضعهما داخل توك توك، مش قادر أصدق كيم كارداشيان راكبة توك توك، لقد فعلها أمباني".

ويواصل أنانت أمباني نشر صور ومقاطع فيديوهات من الاحتفالات المستمرة في الهند عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، وكشف عن تواجده مع المغني الأمريكي جاستن بيبر المقرر أن يشارك في إحياء حفل الزفاف وسط عدد كبير من أبرز نجوم الغناء حول العالم.

وأكدت عدد من المواقع الهندية، أن حفل الزفاف سيؤدي إلى إغلاق كلي لعدد من الطرق الرئيسية لمدة 4 أيام نظرًا لمواصلة الاحتفالات التي ستشهد حضور عدد من أبرز النجوم والمشاهير والشخصيات المؤثرة من حول العالم.

وشهدت الهند مراسم احتفالات توديع عزوبية أسطورية بشهر مارس الماضي في مدينة جامناجار واستمرت لنحو 5 أشهر وسط حضور عدد كبير من نجوم السينما الهندية وهم أميتاب باتشان، سلمان خان، رانفير سينج، ديبيكا بادكون، وعامر خان.

إلى جانب عدد من المشاهير والشخصيات المؤثرة حول العالم منهم المدير التنفيذي لشركة "ميتا" مارك زوكربيرج، رجل الأعمال الأمريكي بيل جيتس، إيفانكا ترامب ابنة رئيس الولايات المتحدة السابق دونالد ترامب، المغني الأمريكي أكون، كما حضرت المغنية العالمية ريهانا وقامت بإحياء أحد حفلات العزوبية وحصولها على مبلغ يقدر بـ 9 مليون دولار.

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