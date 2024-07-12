شكرا لقرائتكم خبر عن أفلام السينما تحقق 3 ملايين و858 ألف جنيه آخر ليلة في دور العرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت الـ 5 أفلام المصرية المعروضة في السينمات إيرادات جيدة آخر ليلة عرض، حيث سجلت 3 ملايين و858 ألف جينه، ونستعرض خلال السطور التالية إيرادات الأفلام بشكل منفرد، وهى كالتالى: ولاد رزق 3، أهل الكهف، اللعب مع العيال، عصابة المكس، جوازة توكسيك.

ولاد رزق 3

حقق ولاد رزق 3 بطولة النجم أحمد عز امس الخميس، 2 مليون و76 الف جنيه، والفيلم بطولة عمرو يوسف وعلى صبحى، واسر ياسين وكريم قاسم وأخرون، إخراج طارق العريان، وتأليف صلاح الجهينى .

اللعب مع العيال

سجل فيلم اللعب مع العيال بطولة النجم محمد إمام إيرادات بلغت 738,719 ألف جنيه، وشارك في بطولة العمل باسم سمرة وويزو واخرون، إخراج شريف عرفة.

عصابة المكس

سجل فيلم عصابة المكس بطولة النجم أحمد فهمى إيرادات بلغت 476,911 الف جنيه، وشارك في بطولة العمل كلا من روبى لبلبة اوس اوس، واخرون، إخراج حازم سليمان.



افلام السينما

جوازة توكسيك

سجل فيلم جوازة توكسيك بطولة الفنان محمد أنور وبيومى فؤاد وليلى علوى إيرادات بلغت 378,371 الف جنيه.



أهل الكهف

سجل فيلم أهل الكهف بطولة النجم خالد النبوى إيرادات بلغت 187,877 وشارك في بطولة العمل عدد كبير من الفنانين منهم ريم مصطفى غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، أحمد عيد، صبري فواز، بسنت شوقي، مصطفى فهمي.