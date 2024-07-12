شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الـU ARENA التى دشنتها المتحدة لإقامة فعاليات مهرجان العلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ساعات قليلة تفصلنا عن حفل افتتاح مهرجان العلمين، الذي يحييه النجم الكبير محمد منير، إذ انطلقت أمس فعاليات المهرجان الذي يستمر حتى يوم 30 أغسطس المقبل، والمقام في مدينة العلمين الجديدة.

وقبل انطلاق المهرجان أعلنت الصفحة الرسمية لمهرجان العلمين في نسخته الثانية 2024، عن منطقة الأرينا الجديد والتي أطلقت عليها اسم "U ARENA" نسبة للوجو الشهير للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهي المنطقة التي دشنتها المتحدة في وقت قياسي لإقامة مجموعة متنوعة من الحفلات الغنائية ويستوعب الآلاف من رواد مدينة العلمين الجديدة.

وتعتبر أليو أرينا واحدة من العلامات التي تُعبر عن التطور السريع الذي تشهده مدينة العلمين الجديدة، والتي بذلت فيها القوى البشرية المصرية وحولت الحلم إلى واقع ملموس على الأرض في وقت قياسي، بداية من تدشين المدينة التي تعد واحدة من مُدن الجيل الرابع في مصر، وحتى تدشين مهرجان العلمين الذي يعد واحدًا من أهم المهرجانات المصرية والعربية، والذي وضع العلمين الجديدة على رأس المُدن السياحية التي يقصدها الزوار في فصل الصيف.

ومثلما كانت العلمين صحراء دبت الحياة فيها بعدما كانت حقل ألغام، استطاع المهرجان أيضًا استغلال مساحات جديدة، وخلق حياة في قلب الصحراء، مثلما فعل مهرجان العلمين في أليو أرينا الجديدة، وهذا ضمن إطار محاولة خلق مساحات جديدة في المدينة المُطلة على ساحل البحر المتوسط، لجذب عدد أكبر من السائحين للمدينة.