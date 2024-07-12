شكرا لقرائتكم خبر عن الناقد الموسيقى محمود فوزى: خريطة مهرجان العلمين ذكية وترضى أذواق الأسرة الواحدة والان مع تفاصيل الخبر

قال الناقد الموسيقي محمود فوزي لـ"الخليج 365"، إن مهرجان العلمين يقدم خريطة ذكية ومتنوعة وأفضل ما فيها هو إرضاء كل الأذواق داخل الأسرة الواحدة، فهناك سهرات وحفلات طربية لكاظم الساهر وهاني شاكر ومدحت صالح وديانا حداد، لعشاق الطرب والأغاني الطربية، حتي أن إسعاد يونس تقدم موسيقي عمار الشريعي بأوركسترا نادر عباسي وهو أمر عظيم.

وأضاف محمود فوزي أن الأمر لا يقتصر على ذلك فقط بل يشارك الموسيقار عمر خيرت بحفل موسيقي والكينج محمد منير وعمرو دياب وتامر حسني وجميعهم لهم شعبية ضخمة وحفلاتهم جماهيرية.

وأشاد فوزي بجمع حمزة نمرة وفريق مسار إجباري وسعاد ماسي في حفل واحد خاصة أن كل منهم له تجربته الموسيقية مشروعه الموسيقي المختلف عن الآخر.

يأتي المهرجان في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة، وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.

وحرصت الشركة المتحدة على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب سياح من مختلف الجنسيات، ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل فيما يخصص المهرجان مكان آمن لاستضافة الحيوانات الآليفة لمنح أصحابهم فرصة الاستمتاع بالأجواء وهم مطمئنين على حيوانهم الآليفة.