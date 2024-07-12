شكرا لقرائتكم خبر عن تعرض زوجة سامى مغاورى لأزمة صحية.. ونجلها: ادعوا لأمي بالشفاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرضت زوجة الفنان سامي مغاوري لأزمة صحية، حيث حرص نجله كريم مغاوري على طلب الدعاء لها، وكتب عبر حسابه على "فيسبوك": "ادعوا لأمي بالشفا، فضلاً وليس أمرًا".

يذكر أن الفنان سامي مغاوري شارك مؤخرًا فى حفل ختام مهرجان إبداع لطلاب الجامعات في موسمه الـ12، والذي أقيم بقاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة القاهرة وأخرجه المخرج عادل حسان، وتحدث مغاوري موجهاً كلامه لطلاب الجامعات وحثهم على أهمية النجاح ودوافع النجاح، كما قص عليهم مشواره الفني منذ بداياته في مسرح الجامعة، وأكد لهم أن الهدف الأساسي كان بالنسبة له هو تقديم فن حقيقي، كما حكى لهم عن سفره لتقديم عروض جبهة القتال للجنود.

كما تألق مغاوري في رمضان الماضي من خلال ظهوره المميز في مسلسل "مليحة"، الذي عرض في النصف الثاني، حيث جسد دور الجد والراوي خلال الأحداث.