عمرو يوسف يكشف تفاصيل جديدة عن الجزء الرابع من “ولاد رزق”

كشف الممثّل المصريّ، عمرو يوسف، أنّ أسرة فيلم “ولاد رزق”، تدرس حاليًّا مسار الجزء الرّابع من الفيلم من حيث الشكل والقالب ومن المقرّر أن يبدأ تصوير الجزء الرّابع من الفيلم، بعد الانتهاء من كتابة السّيناريو الخاصّ به.

في السّياق نفسه عبّر “يوسف” عن سعادته بالنّجاح الكبير الذي حقّقه الجزء الثّالث من الفيلم، بإجماليّ إيرادات بلغت أكثر من ٢١٩ مليون جنيه، منذ إطلاقه في صالات السّينما في عيد الأضحى المبارك الفائت.

كما أشاد “يوسف”، في تصريح لـ” اليوم السّابع” ، بفريق عمل الفيلم الذي قدّم مشاهد الأكشن باحتراف كبير. لافتًا إلى أنّ زملاءه في العمل اجتهدوا لتقديم مشاهد أكشن إحترافيّة وصعبة للغاية، تمّ تصويرها بشكل رائع ومميّز. وهم حاليًّا يحتفلون بالإيرادات الضّخمة التي حقّقها الفيلم.

فيلم “ولاد رزق” تمّ تقديمه تحت رعاية الهيئة العامّة للتّرفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، وهو من بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، كريم قاسم، محمّد لطفي، آسر ياسين، سيّد رجب، نسرين أمين، محمّد ممدوح، علي صبحي. ويضم مجموعة من ضيوف الشّرف منهم الملاكم العالميّ تايسون فيوري، والنّجم كريم عبد العزيز، ومن تأليف صلاح الجهينيّ وإخراج طارق العريان.

ويُعدّ فيلم “ولاد رزق ٣” الأضخم إنتاجًا في تاريخ السّينما العربيّة بميزانيّة قاربت ثمانية ملايين دولار، برعاية من الهيئة العامّة للتّرفيه وموسم الرّياض، وجرى تصوير أحداثه في المملكة العربيّة السّعوديّة ومصر بإنتاج يضاهي في جودته الأعمال السينمائيّة العالميّة.

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طاقم عمل الفيلم عبّروا في أكثر من مناسبة، عن سعادتهم الكبيرة بإنتاج هذا العمل بالتّعاون مع الهيئة العامّة للتّرفيه و”موسم الرّياض” ونجاحه في تحقيق قفزة كبيرة له في الجزء الثّالث، مؤكّدين أنّ دعم معالي المستشار وتوجيهاته ساهمت في تحقيق النّجاح للفيلم الذي يحقّق أرقامًا كبيرة في شبّاك التّذاكر.