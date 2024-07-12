تامر الخطيب يجسد شخصية فاروق فلوكس في نوستالجيا ٩٠/٨٠

ياسر رشاد - القاهرة - يجسد الممثل تامر الخطيب شخصية الفنان القدير فاروق فلوكس في فيلم الراقصة والسياسي لنجمة مصر الأولي الفنانة نبيلة عبيد.

يأتى ذلك بعد انضمام تامر الخطيب إلى فريق عمل مسرحية نوستالجيا ٩٠/٨٠ التي تعرض حاليا على خشبة مسرح السامر بالعجوزة من إخراج تامر عبدالمنعم.

ومن ناحيته أعرب امر الخطيب عن سعادته الكبيرة بالمشاركة في عرض الدراما الاستعراضية الغنائية نوستالجيا ٩٠/٨٠ وقال : شرف لي المشاركة في عرض كبير وناجح مثل عرض نوستالجيا ٩٠/٨٠ والشرف الأكبر أنني أشارك في العمل مع مخرج مبدع وذو حس فني كبير وهو الفنان القدير تامر عبدالمنعم.



وبدأ تامر الخطيب منذ فترة بروفات مسرحية "خارج الخدمة" مع فرقة وجوه المسرحية والتي من المقرر عرضها أواخر شهر يوليو الجاري وهي من إخراج محمد رجب الخطيب.

عرض نوستالجيا ٩٠/٨٠ فكرته مستوحاه من الأعمال الخاصة في فترة الثمانينات والتسعينات سواء الأعمال الدرامية او الافلام والأغاني والبرامج التلفزيونية التي تم تقديمها في هذه الحقبة من الزمن.

عرض نوستالجيا ٩٠/٨٠ بطولة أعضاء فرقة السامر المسرحية رؤية وإخراج تامر عبدالمنعم، إستعراضات فرق بورسعيد والحرية وسوهاج وروض الفرج للفنون الشعبية، إعداد التصور الموسيقي وأعاد التوزيع الموسيقي للعرض محمد مصطفى، ديكور المهندس محمد جابر، مكياچ إسلام عباس، مصمم الازياء رنا عبدالمجيد واضاءة عز حلمي والعرض من إنتاج الهيئة العامة لقصور الثقافة.

من جهة أخرى تقرر عرض الدراما الإستعراضية الغنائية نوستالجيا ٩٠/٨٠ على خشبة مسرح الأنفوشي بالأسكندرية وذلك يوم ١٨ من شهر يوليو الجاري ولمدة ثلاثة أيام.

كما يستأنف عرض نوستالجيا ٩٠/٨٠ جولته خلال الإجازة الصيفية في شتى محافظات جمهورية مصر العربية.