رامي صبري يشوق جمهوره لأحدث ألبوماته الغنائية "أنا جامد كده كده"

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الفنان رامي صبري، عن أحدث ألبوماته الغنائية، التي يقدمها لجمهوره خلال الفترة المقبلة؛ والتي تحمل عنوان "أنا جامد كده كده"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشر رامي صبري على حساباته وصفحاته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي: ألبوم جديد قريبا، مع صورة مدون عليها "أنا جامد كده كده".

رامي صبري

كما اختار رامي صبري باقة مميزة من الأغنيات داخل الألبوم، ستكون مفاجأة لجمهوره على مدار الفترة المقبلة، من خلال أغنيات مختلفة الألوان الموسيقية، تعاون فيها مع عدد كبير من أهم صناع الموسيقى في مصر.

موعد طرح ألبوم رامي صبري

ومن المقرر أن يطلق رامي صبري، الألبوم خلال الفترة القريبة المقبلة، بالتوازي مع إحياء مجموعة كبيرة من الحفلات داخل وخارج مصر.

وكان رامي صبري قد شوق جمهوره أمس، حين كتب منشورا قال فيه: "أنا جامد كده كده"، ما أثار جدلا بين الجمهور حول ما يقصده المطرب.

من ناحية اخري، أطلق الفنان رامي صبري أحدث أغانيه خلال الفترة الماضية بمشاركة النجمة الأوكرانية ETOLUBOV وهى أغنية Attraction بإصدار عربي يمزج بشكل رائع بين أساليبهم الفريدة والعناصر الثقافية.

رامي صبري

وأضاف رامي صبري مقطعًا شرقيًا إلى الأغنية، مشتملاً على أدوات تقليدية مثل الكمان والطبلة، هذا الإصدار الجديد من Attraction من إنتاج Andrii Belayev بالتعاون مع ETOLUBOV، التي شاركت بالغناء معه، حيث عملت مع Andrii Belayev على الكلمات وتعاونت Serial Unit على الإنتاج.

وتعاونت مع الشاعر تامر حسين الذي كتب الكلمات العربية لمقطع رامي صبري، ومن جانبه عبر رامي صبري، عن سعادته لهذا التعاون.

الأغنية الأصلية Attraction حصلت على انتشار كبير في الشرق الأوسط، مما ألهم عددًا كبيرًا من الريلز وتيك توك وإنشاء المحتوى. يتجه الريمكس نحو صوت الـ Deep House/Commercial، مما يمثل تعاونًا دوليًا هامًا يجسر بين منطقتين وثقافتين وأسلوبين موسيقيين مميزين. من المتوقع أن يكون هذا الريمكس نجاحًا عالميًا.

في خطوة خاصة، تعاونت مع ETOLUBOV، المعروفة بصورها المستقبلية، لتصوير جلسة تصوير حصرية مع رامي صبري في الأهرامات .