"ناي" تنفي إلغاء تعاقد عمرو دياب مع أنغامي.. بيان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

نفت شركة "ناي" المملوكة للنجم عمرو دياب عن إلغاء تعاقدها مع شركة أنغامي بسبب تأخر المنصة في سداد الدفعات، وذلك عبر صفحتها الرسمية على "انستجرام".

ونشرت "ناي" بيانًا أوضحت خلاله تفاصيل ما يحدث وعلقت: "ينفي المكتب الإعلامي للفنان عمرو دياب ما تردد من أنباء غير صحيحة بشأن إلغاء الفنان عمرو دياب التعاقد مع شركة أنغامي بسبب تأخر المنصة في سداد الدفعات.

واستكمل:" هذه الأنباء عارية تمامًا من الصحة، والعلاقة التعاقدية انتهت بانتهاء مدة العقد المحرر بين الطرفين وتنفيذ التزاماتهما وتربط الطرفين علاقة طيبة، ونهيب بتحري الدقة فيما يتم نشره وتداوله من أنباء غير صحيحة".

ويسعد النجم عمرو دياب للمشاركة في فعاليات مهرجان العلمين في نسخته الثانية هذا العام، ويحيي حفلًا غنائيًا يوم 9 أغسطس المقبل.

وأسس الفنان عمرو دياب شركته "ناي" من أجل تنظيم حفلاته الغنائية وإنتاج ألبوماته، وذلك بعد تعاونه لسنوات مع عدد من شركات الإنتاج الموسيقية ووضع العديد من القيود والشروط على حفلاته وألبوماته، ليقرر عمرو دياب الاعتماد على نفسه واستغل حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج للشركة وأنتج من خلالها العديد من ألبوماته الغنائية التي لاقت نجاحًا كبيرًا خلال السنوات الماضية.

وكشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية عن عودة عمرو دياب إلى شاشة السينما بعد غياب سنوات لأول مرة مع الفنانة اللبنانية نانسي عجرم ونشر صورة من لقاء جمعه بهما عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" وقال: "مع الغالي النجم الهضبة، واتفقت معاه على فيلم يجمعه مع النجمة نانسي عجرم لأول مرة تجربة التمثيل لنانسي، عاوزين أفلام تذكرنا بزمن الفن الجميل وأبي فوق الشجرة ورصيف نمرة خمسة".

وحرص عمرو دياب على حضور العرض الخاص لفيلم "ولاد رزق 3: القاضية" في الرياض، وأشاد بالمستوى العالمي للفيلم ووصفه بـ "الصبغة العالمية"، كما وجه الشكر والتحية للمستشار تركي آل الشيخ على استضافته.

يذكر أن عمرو دياب يحيي حفلًا غنائيًا في الرياض يوم 18 يوليو الجاري.

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