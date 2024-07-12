جون سينا وسلمان خان يخطفان الأنظار في حفل زفاف أنانت أمباني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

وصل منذ قليل الممثل العالمي جون سينا حفل زفاف أنانت أمباني الذي يقام اليوم الجمعة في الهند وسط العديد من مراسم الاحتفال بحضور عدد كبير من نجوم بوليوود والمشاهير والسياسيين من حول العالم.

وظهر سينا وهو يرتدي بدلة هندية وحرص على تحية المتواجدين وقام بتحيتهم على الطريقة الهندية، ولاقت إطلالته إعجاب جمهوره ومتابعيه، كما حرص على الحضور نجم السينما الهندية سلمان خان وارتدي بدلة أنيقة والتقط عدد من الصور التذكارية.

وأكدت عدد من المواقع الهندية، أن حفل الزفاف سيؤدي إلى إغلاق كلي لعدد من الطرق الرئيسية لمدة 4 أيام نظرًا لمواصلة الاحتفالات التي ستشهد حضور عدد من أبرز النجوم والمشاهير والشخصيات المؤثرة من حول العالم.

وشهدت الهند مراسم احتفالات توديع عزوبية أسطورية بشهر مارس الماضي في مدينة جامناجار واستمرت لنحو 5 أشهر وسط حضور عدد كبير من نجوم السينما الهندية وهم أميتاب باتشان، سلمان خان، رانفير سينج، ديبيكا بادكون، وعامر خان.

إلى جانب عدد من المشاهير والشخصيات المؤثرة حول العالم منهم المدير التنفيذي لشركة "ميتا" مارك زوكربيرج، رجل الأعمال الأمريكي بيل جيتس، إيفانكا ترامب ابنة رئيس الولايات المتحدة السابق دونالد ترامب، المغني الأمريكي أكون، كما حضرت المغنية العالمية ريهانا وقامت بإحياء أحد حفلات العزوبية وحصولها على مبلغ يقدر بـ 9 مليون دولار.

موكيش أمباني البالغ من العمر 66 عامًا هو رئيس مجلس إدارة مجموعة “ريلاينس إندستريز” للنفط والاتصالات وأغني شخص في آسيا واحتل المرتبة العاشرة في قائمة “فوربس” لأغنياء العالم مع ثروة تتخطى 116 مليار دولار.

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