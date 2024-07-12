كاملة أبو ذكري بـ "الحجاب" في أحدث ظهور على "السوشيال ميديا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

نشرت المخرجة كاملة أبو ذكري صور جديدة لها عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، وظهرت خلالها بالحجاب وسط العديد من التساؤلات من قبل متابعيها.

وظهرت كاملة وهي تلتقط صور على طريقة السيلفي وهي مرتدية الحجاب ولم تكشف أي تفاصيل عن الصور.

وتواصل المخرجة كاملة أبو ذكري دعم الشعب والقضية الفلسطينية بنشر صور ومقاطع فيديوهات عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تفضح خلالها مواصلة انتهاكات الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني وسط صمت إعلامي غربي ودعم أمريكي بلا حدود.

وحققت المخرجة كاملة أبو ذكري العديد من النجاحات خلال الفترة الماضية كان أبرزها مسلسل "واحة الغروب" بطولة الفنان خالد النبوي وعرض بموسم دراما رمضان 2017، ومسلسل "بـ 100 وش" بطولة الفنانة نيللي كريم وعرض بموسم دراما رمضان 2020.

يذكر أن آخر مشاركات كاملة أبو ذكري كانت بمسلسل "بطلوع الروح" بطولة الفنانة إلهام شاهين وعرض بموسم دراما رمضان 2022.

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