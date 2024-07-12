شكرا لقرائتكم خبر عن حفل محمد منير في مهرجان العلمين الجديدة لحظة بلحظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ساعات قليلة تفصلنا عن افتتاح حفلات مهرجان العلمين في نسخته الثانية، بحفل غنائي ضخم للنجم الكبير محمد منير، الذي يقام الليلة في منطقة U ARENA، الجديدة التي دشنتها المتحدة لإقامة الفعاليات.

وخلال الساعات المقبلة ننقل لكم عبر بوابة حفل محمد منير لحظة بلحظة لكل المستجدات الخاصة بالحفل بداية من التحضيرات والتجهيزات النهائية حتى صعود الكينج إلى المسرح، وتقديمه أغنياته المحببة لجمهوره، من خلال الصور والفيديوهات الحصرية.

وكان الكينج محمد منير أعرب عن سعادته البالغة بالحفل، خلال تصريحه لـ"الخليج 365"، قائلا إنه سعيد بالغناء للمرة الثانية ضمن مهرجان العلمين في دورته الثانية، مشيرًا إلى أنه سيقدم مفاجآت كثيرة خلال الحفل، وأنه عايش لجمهوره.

وأضاف منير: حفل مهرجان العلمين يعتبر من الحفلات التي أعتز بها في مشوارى الغنائى، خصوصًا أن حفل العام الماضى لاقى سعادة وتفاعلاً مع الجمهور جعلنى أواصل الغناء على مدار ساعتين متواصلتين.

وعلق الكينج محمد منير على تخصيص أرباح لفلسطين من حفل مهرجان العلمين 60% قائلاً: "حاجة عظيمة".

وتنطلق فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في دورته الثانية في الفترة من11 يوليو الجاري وحتى يوم 30 أغسطس المقبل، والتي تشهد العديد من الفعاليات الفنية والرياضية، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه المهرجان في نسخته الأولى التي أقيمت العام الماضي.

ويمكنكم متابعة بوابة حفل محمد منير في العلمين الجديدة لحظة بلحظة من هنا