شكرا لقرائتكم خبر عن أنا جامد كده كده.. رامى صبرى يعلن عن طرح ألبومه الجديد قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم رامي صبري عن اسم أحدث ألبوماته الغنائية التي يقدمها لجمهوره خلال الفترة القادمة؛ حيث استقر على اسم "أنا جامد كده كده".

ونشر رامي صبري منشورا على حساباته وصفحاته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي وكتب "ألبوم جديد قريبا" مع صورة تحمل "أنا جامد كده كده".

رامي صبري

ومن المقرر أن يطلق رامي الألبوم خلال الفترة القريبة القادمة بالتوازي مع إحياء مجموعة كبيرة من الحفلات داخل وخارج مصر.

وكان رامي قد شوّق جمهوره أمس حين كتب منشورا كتب فيه "أنا جامد كده كده" مما أثار جدلا بين الجمهور حول ما يقصده رامي.