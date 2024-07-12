كارمن سليمان تروج لأغنيتها الجديدة "حبايب قلبي" بأجواء صيفية مبهجة

ياسر رشاد - القاهرة - تستعد الفنانة كارمن سليمان لإطلاق أحدث أعمالها الغنائية والتي تحمل عنوان "حبايب قلبي" والمقرر طرحها خلال الفترة المقبلة عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب" وجميع المنصات الموسيقية.

كارمن سليمان

تفاصيل أغنية حبايب قلبي

طرحت كارمن البوستر الخاص بالأغنية والتي تألقت خلاله بإطلالة مبهجة تناسب الأجواء الصيفية.

على صعيد آخر، طرحت الفنانة كارمن سليمان مؤخراً، كليب "كنا في مكان"، عبر قناتها الرسمية على يوتيوب ومختلف منصات الاستماع في الوطن العربي، وقررت الخروج من عباءة الرومانسية في موسم عيد الحب.

كارمن سليمان

كما استخدمت كارمن سليمان، الذكاء الاصطناعي في صُنع كليب "كنا في مكان" بشكل كامل، لتكون باكورة الأعمال التي تستخدم الذكاء الاصطناعي في الكليبات بشكل كامل، وسجلتها مع الأوركسترا في مقدونيا خلال الفترة الماضية.

وتعد أغنية "كنا في مكان" من تلحين مصطفى جاد، الذي يعود للتعاون مع زوجته كارمن سليمان في التلحين بعد غياب ما يقرب من عامين، كلمات أحمد سرور، توزيع وميكس مهر الملاخ، ماستر خالد سند، تدوين أوركسترا كمال أحمد، والكليب من إخراج ورؤية عمر شربيني، وتحت إدارة إيهاب صالح.