هل ألغى عمرو دياب تعاقده مع منصة أنغامي؟

ياسر رشاد - القاهرة - حرص المكتب الإعلامي للنجم عمرو دياب على نفي الأخبار التي انتشرت خلاص الساعات القليلة الماضية بشأن إلغاء تعاقد الهضبة مع شركة أنغامي بسبب تأخر المنصة في سداد الدفعات.

عمرو دياب



وأكد في بيان له أن هذه الأخبار غير صحيحة، وأن العلاقة التعاقدية انتهت بانتهاء مدة العقد المحرر بين الطرفين وتنفيذ التزاماتهما وتربط الطرفين علاقة طيبة، ونهيب بتحري الدقة فيما يتم نشره وتداوله من أنباء غير صحيحة.

على صعيد آخر، يحيي النجم الكبير عمرو دياب حفلا ضمن فاعليات مهرجان العلمين يوم ٩ أغسطس.



ومن جانبها طرحت الشركة المنظمة للمهرجان تذاكر الحفل اليوم الخميس وذلك نظرا للاقبال الجماهيري الكبير على اولى حفلات الهضبة في المهرجان.

عمرو دياب

تفاصيل حفل عمرو دياب بالساحل

وكان النجم الكبير عمرو دياب قد أحيا حفلا ساهرا في منتجع مراسي بالساحل وسط حضور جماهيري غفير.

وكانت منطقة الحفل قد شهدت اقبالا كبيرا من الجمهور قبل انطلاقه بساعات حيث حرصت جمهور الهضبة على حضور الحفل في وقت مبكر.

يذكر أن الفنان عمرو دياب قد طرح مؤخرا ريمكس مقسوم لأغنية "الطعامة" ، وهي من كلمات تامر حسين ولحن عزيز الشافعي ، وتوزيع وسام عبد المنعم.

تنطلق فعاليات مهرجان العلمين، الليلة، وتستمر حتى 30 أغسطس المقبل حيث يمتلىء جدوله بعدد كبير من الحفلات الغنائية وعروض الأطفال التي اختصها المهرجان لإرضاء تلك الشريحة المهمة من المجتمع، بجانب مهرجانات الطعام والترفيه والرياضة.

عمرو دياب



وللمرة الأولى يكون للأطفال نصيب كبير في فعاليات العلمين 2024، من خلال مهرجان “نبته” الخاص بمحتوى الطفل والنشء للمرة الأولى في مهرجان ترفيهي، ويقام في الفترة بين 23 إلى 28 أغسطس برئاسة الفنان أحمد أمين.