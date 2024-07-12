رضا إدريس يكشف السبب الحقيقي وراء غضبه من تامر حسني بعد مشاركته في فيلم "نور عيني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

خضع الفنان رضا إدريس لعملية تركيب دعامات بالقلب خلال الأيام القليلة الماضية، وكشفت الفنانة غادة إبراهيم عن أزمته الصحية.

وكتبت غادة عبر صفحة رضا إدريس على "فيسبوك": "ألف مليون سلامة عليك يا رضا وحمد لله على سلامتك يا غالي، بس لو شوفتك بتدخن بعد كده متزعلش من رد فعلي".

وتواصل "الخليج 365" مع الفنان إدريس الذي كشف تفاصيل تعرضه لذبحة صدرية تم نقله على إثرها لإحدى المستشفيات وتم إسعافه.

وعن عتابه للفنان تامر حسني بسبب عدم الاطمئنان على حالته الصحية قال: " عاتبته وزعلت منه محبة والله عشان تامر بيحبني أوي وأنا بحبه، وكنت شاركت معاه في فيلم نور عيني ولحد دلوقتي بيقولي يا عم رضا أنت كبرتني وكبرت الفيلم، وفعلا الافيهات بتاعتي هي اللي ماشية في الفيلم لحد دلوقتي، وكنت أتوقع أن يبادر بالسؤال عني".

وعن تركيب دعامات بالقلب وتطورات حالته الصحية قال: "هي وصلت الحد الأدنى للذبحة الصدرية، ووصلت لمرحلة ماكنتش حاسس بيها وكنت ماشي عادي زي الفل وبشتغل وكله تمام، فجأة أنا تعبت كنت في مؤتمر وفي وسط الناس تعبت".

مضيفًا: "الحمد لله ربنا كان معايا لأن كان فيه دكاترة كتير وقتها، واكتشفوا ده بسرعة وأنا بهرش في صدري وكنت حاسس انها حموضة مش اكتر، وقالولي يالا بسرعة على المستشفى والحمد لله رب العالمين واخدت أسبرين قبل ما نمشي وده اللي ظبط الموضوع شوية، وربنا كان أيده عليا".

يذكر أن اخر مشاركات الفنان رضا إدريس كانت بمسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" وعرض بموسم دراما رمضان 2024.

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