شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا فريد شوقى ترثى والدتها الراحلة: الدفء والحنان والأمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الفنانة رانيا فريد شوقي على تقديم رسالة مؤثرة إلى والدتها الراحلة سهير ترك، وذلك من خلال حسابها بموقع "إنستجرام"، حيث نشرت صورة تجمعها بها، معلقة عليها: "الدفء والحنان والأمان والحب والعطاء المستمر والدعوة اللي من القلب والضحكة الصافية".

وأضافت رانيا فريد شوقي: "مهما كبرت في عينك كنت طفلة بدلعيها وتنصحيها وتفرحي بنجاحها وتشجيعها وأسعد لحظاتك وانتي في وسط أحفادك وتدعيلهم دايما في كل صلاة، وحشتينا أوي يا أمي يا أحلى وأطيب أم وجدة وأخت".

يذكر أن الفنانة رانيا فريد شوقي تقدم خلال الوقت الحالي مسرحية "مش روميو وجولييت" على المسرح القومي أمام النجم علي الحجار، والتي تعود بها إلى المسرح بعد غياب 5 سنوات، منذ شاركت في مسرحية "الملك لير" أمام الفنان يحيي الفخراني عام 2019، وقدمت دور جونريل، ومن قبل قدمت عدة أعمال مسرحية منها: بابا جاب موز، ربنا يخلي جمعة، كجيون كسب المليون، مولد سيدي المرعب، حلاق بغداد، قصة الحي الغربي، اللعب مع العيال، غراميات عطوة أبو مطوة.