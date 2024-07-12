شكرا لقرائتكم خبر عن ألتراس منير يرفعون لافتة "يا اللى إنت حبك حرية" قبل حفله بمهرجان العلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ منذ قليل توافد جمهور محمد منير على حفله الغنائي الذي يحييه الليلة ضمن فعاليات مهرجان العلمين، في منطقة "يو أرينا" في مدينة العلمين الجديدة، حيث يستعد جمهوره للاستمتاع بأغانيه القديمة والجديدة التي سوف يقدمها خلال الحفل.

وحرص المنايرة "ألترس منير"، على رفع لافتات تحمل صورته، مرفقة باسم أغنيته "يا اللي انت حبك حرية"، التي طرحها عام 2003.

وكان الكينج محمد منير قد أعرب عن سعادته البالغة بالحفل، خلال تصريحه لليوم السابع، حيث قال إنه سعيد بالغناء للمرة الثانية ضمن مهرجان العلمين في دورته الثانية، مشيرًا إلى أنه سيقدم مفاجآت كثيرة خلال الحفل، وأنه عايش لجمهوره.

وأضاف منير: حفل مهرجان العلمين يعتبر من الحفلات التي أعتز بها في مشوارى الغنائى، خصوصًا أن حفل العام الماضى لاقى سعادة وتفاعلاً مع الجمهور جعلنى أواصل الغناء على مدار ساعتين متواصلتين.

وعلق الكينج محمد منير على تخصيص أرباح لفلسطين من حفل مهرجان العلمين 60% قائلاً: "حاجة عظيمة".

وتنطلق فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في دورته الثانية في الفترة من 11 يوليو الجاري وحتى يوم 30 أغسطس المقبل، والتي تشهد العديد من الفعاليات الفنية والرياضية، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه المهرجان في نسخته الأولى التي أقيمت العام الماضي.



مهرجان العلمين الجديدة حفل منير



مهرجان العلمين



ياللي انت حبك حرية



ألترس منير

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