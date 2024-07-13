شكرا لقرائتكم خبر عن استعراضات فلسطينية بمهرجان العلمين على أنغام الأغنية الأيقونية Viva Palestina والان مع تفاصيل الخبر

شهدت فعاليات اليوم الثاني من مهرجان العلمين، مشاركة الفرقة الفلسطينية برقصات استعراضية، حيث قدمت الفرقة عددا من الرقصات الفلكلورية الفلسطينية، على أنغام الأغنية الأيقونية التي ترمز إلى صمود الشعب الفلسطيني Viva Palestina.

وكان توافد عدد من جمهور الكينج محمد منير لحضور حفله في مهرجان العلمين في مدينة العلمين الجديدة والذي يحمل عددا من المفاجآت كعادته، رافعين لافتات أغاني منير، منها أغنية حبك حرية، وهي أولى الحفلات الغنائية في المهرجان الذي يستمر حتى الأسبوع الأول من سبتمبر ويحمل العديد من المفاجأت.

وحرص ألتراس الكينج على الاستعداد للحفل بالدفوف والصور، فيما زين علم فلسطين ساحة U ARENA، مقر الحفل.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروض فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب سياح من مختلف الجنسيات، ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.



رقصات استعراضية للفرقة الفلسطينية بمهرجان العلمين



رقصات استعراضية للفرقة الفلسطينية بمهرجان العلمين



رقصات استعراضية للفرقة الفلسطينية بمهرجان العلمين



رقصات استعراضية للفرقة الفلسطينية بمهرجان العلمين



رقصات استعراضية للفرقة الفلسطينية بمهرجان العلمين



رقصات استعراضية للفرقة الفلسطينية بمهرجان العلمين