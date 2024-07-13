رانيا فريد شوقي توجه رسالة مؤثرة لوالدتها الراحلة.. وحشتينا أوي يا أمي

ياسر رشاد - القاهرة - شاركت الفنانة رانيا فريد شوقي جمهورها بصورة جديدة تجمعها بوالدتها الراحلة سهير ترك عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأشهر انستجرام.

وعلقت رانيا على الصورة قائلة:"الدفئ والحنان والامان والحب والعطاء المستمر والدعوة اللي من القلب والضحكة الصافية وخوف والقلق عليا مهما كبرت في عينك كنت طفلة بدلعيها وتنصحيها وتفرحي بنجاحها وتشجعيها وأسعد لحظاتك وانتي في وسط احفادك وتدعلهم دايما في كل صلاة وحشتينا اوي يا أمي يا أحلي واطيب ام وجده اخت».

مسرحية مش روميو وجولييت

كانت قد وجهت وجهت الفنانة رانيا فريد شوقى رسالة شكر إلى الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، وذلك بعد حضور الأخير العرض المسرحى "مش روميو و جولييت".

ونشرت الفنانة رانيا فريد شوقى على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، صور من حضور الأب بطرس دانيال إلى العرض المسرحى وعلقت عليها "اسعدنا و شرفنا بحضوره الأب بطرس دنيال في مسرحية مش روميو و جولييت كل الشكر و التقدير و المحبه لشخصك الكريم".

رحيل سهير ترك والدة رانيا فريد شوقي

توفيت والدة الفنانة رانيا فريد شوقي وزوجة وحش الشاشة فريد شوقي في شهر المارس الماضي ،وأعلنت عبير فريد شوقي خبر وفاة والدتها عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك، وكتبت على صفحتها: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى أمي المغفور لها بإذن الله تعالى، السيدة الفاضلة سهير ترك، وستقام صلاة الجنازة غدًا بعد صلاة الظهر في مسجد الكواكبي".