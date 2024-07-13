رامي صبري يكشف عن ألبومه الجديد "أنا جامد كده كده"

ياسر رشاد - القاهرة - كشف النجم رامي صبري، عن اسم أحدث ألبوماته الغنائية التي يقدمها لجمهوره خلال الفترة القادمة؛ حيث استقر على اسم "أنا جامد كده كده".

أنا جامد كده كده

ونشر رامي صبري، منشورا على حساباته وصفحاتهم الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، وكتب "ألبوم جديد قريبا" مع صورة تحمل "أنا جامد كده كده".

واستقر المطرب رامي صبري، على عدد كبير من الأغنيات داخل الألبوم ستكون مفاجأة لجمهوره على مدار الفترة القادمة، من خلال أغنيات مختلفة الألوان الموسيقية وتعاون فيها مع عدد كبير من أهم صناع الموسيقى في مصر.

ومن المقرر أن يطلق رامي صبري، الألبوم خلال الفترة القريبة القادمة، بالتوازي مع إحياء مجموعة كبيرة من الحفلات داخل وخارج مصر.

وكان رامي صبري، شوف جمهوره أمس حين كتب منشورا كتب فيه "أنا جامد كده كده" مما أثار جدلا بين الجمهور حول ما يقصده رامي.

موعد طرح ألبوم رامي صبري

ومن المقرر أن يطلق رامي صبري، الألبوم خلال الفترة القريبة المقبلة، بالتوازي مع إحياء مجموعة كبيرة من الحفلات داخل وخارج مصر.

وكان رامي صبري قد شوق جمهوره أمس، حين كتب منشورا قال فيه: "أنا جامد كده كده"، ما أثار جدلا بين الجمهور حول ما يقصده المطرب.

من ناحية اخري، أطلق الفنان رامي صبري أحدث أغانيه خلال الفترة الماضية بمشاركة النجمة الأوكرانية ETOLUBOV وهى أغنية Attraction بإصدار عربي يمزج بشكل رائع بين أساليبهم الفريدة والعناصر الثقافية.