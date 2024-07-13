إيمينيم.. موت سليم شادي "حقيبة مختلطة"

ياسر رشاد - القاهرة - تم إصدار ألبوم إيمينيم الأخير، The Death of Slim Shady (Coup de Grâce) ، وقوبل بمراجعات متباينة من قبل النقاد.

في الألبوم الـ 12 لمغني الراب الأمريكي ، قتل غروره المتغير سليم شادي، يظهر العمل الفني شادي في كيس جثث ، وفي الفيديو الموسيقي لتوبي ، يأخذ إيمينيم بالمنشار إليه.

اشتباك يسمي الألبوم "حقيبة مختلطة" ووصفها بأنها في وقت واحد قطعة فعالة من خدمة المعجبين ، بينما تكون أيضا رقما قياسيا مخيبا للآمال.

روبن موراي

قال روبن موراي “لا يبدو الأمر وكأنه نهاية ، لكنه لا يشعر أيضا بأنه استمرار، ألبوم مختلط ومشوش في كثير من الأحيان ، يضم بعضا من أفضل موسيقى الراب لإيمينيم منذ عقد من الزمان تلك التدفقات السريعة والمتغيرة والمعقدة لن تفشل أبدا في التشويقلكن قلمه غالبا ما يكون ضعيفا”ز

قبل الإصدار ، أخبر إيمينيم المعجبين أن هذا "ألبوم مفاهيمي" ويجب الاستماع إلى الأغاني بالترتيب.

تتضمن المسارات الـ 19 أغنيات فردية تم إصدارها سابقا Tobey و Houdini ، بالإضافة إلى تكملة لأغنية Guilty Conscience with Dr Dre التي أصدرها عام 1999.

وقد صنفت بيلبورد الأغنية الأخيرة كواحد من الأفضل في الألبوم الجديد وقال "إنه ليس الأصلي ، ولكنه يستحق المجيء الثاني".

كتب مايكل سابونارا: "في مرحلة ما ، يضع سليم شادي مارشال في حالة من الانفجار لخلقه كغرور بديل لإثارة الجدل ويكون في الأساس درعا لقول أشياء متناقضة لم يكن لديه الشجاعة حقا للوقوف عليها".

يو إس إيه توادي أضاف الشاب البالغ من العمر 51 عاما، هو "عازف غنائي طوال الوقت ، إلا عندما يتحول إلى أب ضبابي العينين يغني الراب عن ابنته هيلي جايد"، تبدأ أغنيته المؤقتة بتسجيلات قديمة لمغني الراب وابنته يتحدثان عندما كانت طفلة.

في سياق آخر قالت ميليسا روجيري، إنها كانت الأغنية الأكثر تميزا في الألبوم "لأنها تمنح إيمينيم الإذن بالتخلي عن shtick واستكشاف نقاط ضعفه والتي لا تظهر غالبا في أي مكان آخر في الألبوم".

يدعو إيمينيم ابنته البالغة من العمر 28 عاما إلى "أن تكون قوية" وأنه سيكون دائما صخرتها.

في مساره الوقود ، يشير إيمينيم إلى مزاعم الاعتداء الجنسي المتعددة ضد زميله مغني الراب شون "ديدي" كومبس.

كلمات الأغنية تقول :"أنا مثل R-A-P-E-R / حصلت على الكثير من S-As / S-As / انتظر ، لم يتهجى كلمة مغني الراب فقط وترك حرف "P" ، أليس كذلك؟".