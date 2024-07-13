الحلفاوي يعلق على هدف قفشة وفوز النادي الأهلي: "اختصر السكة وعملها هو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

احتفل الفنان نبيل الحلفاوي بهدف لاعب النادي الأهلي مجدي قفشة في الدقائق الأخيرة من مباراته أمام نادي بيراميدز التي أقيمت مساء اليوم الجمعة ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز على استاد القاهرة الدولي.

وعلق الحلفاوي على هدف مجدي قفشة الحاسم بأحداث الشوط الثاني من المباراة عبر حسابه الرسمي على "X" قائلا: "قلنا من الصبح، قفشة عشان يمون، اختصر السكة وعملها هو".

وطالب الفنان نبيل الحلفاوي المدير الفني للنادي الأهلي مارسيل كولر بنزول اللاعب مجدي قفشة في الشوط الثاني وهو ما حدث بالفعل وكان هدفه بمثابة طوق النجاة للفريق في اللحظات الأخيرة من المباراة.

ومن المعتاد من نبيل الحلفاوي تعليقه على مباريات كرة القدم بشكل عام وعلى مباريات النادي الأهلي والمنتخب المصري بشكل خاص نظراً لانتمائه الكروي للنادي الأهلي وتعليقه على مباريات الفرق المصرية بشكل عام، ودائماً ما ينشر رأيه عبر حسابه "X" ويقوم خلاله بالتعليق على التشكيل ومطالبته بالتغييرات إلى جانب توقعاته التي تأتي في محلها معظم الوقت.

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