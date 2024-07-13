محمد علي رزق يحتفل بهدف قفشة أمام بيراميدز: "الدقيقة 85 القاضية ممكن"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

احتفل الفنان محمد علي رزق بفوز النادي الأهلي على نادي بيراميدز في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة الدولي وانتهت لصالح النادي الأهلي بـ 3 أهداف مقابل هدفين ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.

ونشر محمد علي رزق احتفاله بفوز النادي الأهلي عبر حسابه على "فيسبوك" وعلق: "الدقيقة 85 القاضية ممكن"، في إشارة إلى هدف مجدي قفشة القاتل نهائي دوري أبطال أفريقيا 2019/ 2020 أمام نادي الزمالك الذي حرمه من حصد البطولة.

وشارك الفنان محمد علي رزق مؤخرًا بعدد من الأعمال الفنية منها مسلسل "جودر" بطولة الفنان ياسر جلال، ومسلسل "صيد العقارب" بطولة الفنانة غادة عبد الرازق وتم عرضهما بموسم دراما رمضان الماضي.

يذكر أن محمد علي رزق يشارك ببطولة فيلم "في عز الضهر" بطولة الفنان الكندي ذو الأصول المصرية مينا مسعود، إلى جانب مسلسل "أسود باهت" وسط مشاركة نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية منهم الفنانة سهر الصايغ والمقرر عرضهما خلال الفترة المقبلة.

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