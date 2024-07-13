فن ومشاهير

طارق الجنايني عن فوز النادي الأهلي أمام بيراميدز: "القاضية تاني أكيد بتوجع"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

علق المنتج طارق الجنايني على فوز النادي الأهلي في المباراة التي جمعته بنادي بيراميدز وأقيمت مساء الجمعة على استاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الممتاز وانتهت لصالح الأهلي بـ 3 أهداف مقابل هدفين.

وجاء تعليق الجنايني نظرًا للهدف القاتل للاعب النادي الأهلي مجدي قفشة في الدقيقة 85 من المباراة وكان بمثابة هدف حسم المباراة، ونشر الجنايني تعليقه على حسابه "فيسبوك" وقال: "بيراميدز فريق محترم ويستحق فعلا أنه ينافس على الدوري، أما صاحب المركز الـ 8 اللي كان سهران على أمل أنه يشمت في الكبير، فأنا كطارق بقوله، معلش القاضية تاني أكيد بتوجع".

وكشف المنتج طارق الجنايني مؤخرًا عن التحضير للجزء الثاني من فيلم "الحريفة" الذي عرض مطلع العام الجاري وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا ومن المقرر الإعلان عن المزيد من التفاصيل وميعاد طرحه بدور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن آخر مشاركات طارق الجنايني الإنتاجية بالدراما التلفزيونية كان بمسلسل "حالة خاصة" بطولة الفنانة غادة عادل.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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