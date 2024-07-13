أحمد سعيد عبد الغني بعد هدف قفشة: " حكم ضعيف والدوري أهلاوي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

احتفل الفنان أحمد سعيد عبد الغني بفوز النادي الأهلي على غريمه نادي بيراميدز في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز وانتهت لصالح النادي الأهلي بـ 3 أهداف مقابل هدفين.

وجاء احتفال أحمد سعيد عبد الغني نظرًا لهدف لاعب النادي الأهلي مجدي قفشة في الدقيقة 85 من المباراة، ونشر تعليقه على الفوز عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" وقال: "مبروك للنادي الأهلي الفوز على الأسيوطي وعلى الحكم الضعيف، إن شاء الله الدوري أهلاوي".

يذكر أن اخر مشاركات الفنان أحمد سعيد عبد الغني بمسلسل "بعد النهاية" بطولة نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية وهم الفنانة نيرمين الفقي، الفنان صبري عبد المنعم، تأليف فداء الشندويلي، وإخراج وائل فهمي عبد الحميد وعرض بشهر مارس الماضي.

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