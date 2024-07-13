صور- جميلة عوض تستمتع بشهر العسل في فرنسا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تواصل الفنانة جميلة عوض الاستمتاع بشهر العسل مع زوجها المونتير أحمد حافظ في فرنسا، وتشارك جمهورها ومتابعيها صور من رحلتها عبر حسابها الرسمي على "انستجرام".

ونشرت جميلة صور جديدة وحرصت على التقاط عدد من الصور التذكارية، ظهرت خلالها بإطلالة صيفية ولاقت الصور إعجاب متابعيها.

احتفلت الفنانة جميلة عوض بزفافها من المونتير أحمد حافظ في شهر يونيو الماضي، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والغناء المقربين من جميلة الذين حرصوا على الحضور وتهنئتها على دخول عش الزوجية.

وتعاونت الفنانة جميلة عوض مع المونتير أحمد حافظ بأكثر من عمل فني وهم فيلم "هيبتا: المحاضرة الأخيرة" عام 2016، ومسلسل "لا تطفئ الشمس" عام 2017، فيلم "الضيف" عام 2019.

يذكر أن آخر مشاركات الفنانة جميلة عوض كانت بمسلسل "لانش بوكس" بطولة الفنانة غادة عادل، والفنانة فدوى عابد، تأليف عمرو مدحت، وإخراج هشام الرشيدي وعرض بموسم دراما رمضان 2024.

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