أول صورة لمسرح الأرينا الجديدة U ARENA في مهرجان العلمين 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

انطلقت قبل ساعات قليلة صافرة بدء مهرجان العلمين الجديدة، في نسخة صيف 2024، والتي تستمر حتى 30 أغسطس، وتُقام في مدينة العلمين الجديدة.

وقبل انطلاق المهرجان أعلنت الصفحة الرسمية لمهرجان العلمين في نسخته الثانية 2024، عن منطقة الأرينا الجديدة والتي أطلقت عليها اسم U ARENA وهي المنطقة التي دشنتها المتحدة في وقت قياسي لإقامة مجموعة متنوعة من الحفلات الغنائية ويستوعب الآلاف من رواد مدينة العلمين الجديدة.

يشارك في إحياء حفلات المهرجان الغنائية عدد كبير من نجوم الفن من مصر والعالم العربي، بينهم: "الكينج" محمد منير، "الهضبة" عمرو دياب، المطربة ماجدة الرومي، المطرب كاظم الساهر، الفنان رامي جمال.

كما يتعاون المهرجان هذا العام مع الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية وموسم الرياض، ويعرض عدد من المسرحيات التي سبق وشاهدها الجمهور في السعودية، بينها: السندباد، التليفزيون.