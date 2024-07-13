“أقسمت بالحرية..القدس عربية”..منير يختتم مهرجان العلمين برسالة لشعب فلسطين

ياسر رشاد - القاهرة - اختتم الكينج محمد منير، حفله بمهرجان العلمين بأغنية “مدد”، بهدف تضامنه مع الشعب الفلسطيني، وظل يردد خلال الغناء “ أقسمت بالحرية..القدس عربية”.

أقسمت بالحرية..القدس عربية

وتعتبر أغنية الكنيج محمد منير، الثانية التي أهداها للشعب الفلسطيني، إذا قدم في بداية حفلته أغنية “عمارة”، التي تتضمن كلماتها “وإحنا في كل مكان، أغاني الشعب وثواره وأصغر طفلة في فلسطين، شالت بالكف حجارة”.

بدء توافد جمهور الكينج محمد منير على حفله المقام ضمن فعاليات الدورة الثانية بمهرجان العلمين، ومن المقرر أن تستمر فعالياته حتى 30 أغسطس المقبل.



ويقدم الكينج، خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح.

مهرجان العلمين

وانطلقت فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في دورته الثانية، من الخميس11 يوليو الجاري وتستمر حتى يوم 30 أغسطس المقبل.

ويشهد المهرجان، العديد من الفعاليات الفنية والرياضية، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه المهرجان في نسخته الأولى التي أقيمت العام الماضي.

وكان خصص مهرجان العلمين - العالم علمين - في دورته الثانية، 60% من أرباحه لصالح الشعب الفلسطيني، من أجل تقديم لهم مساعدات إنسانية بسبب تدمير منازلهم ومدارسهم وبلادهم إثر القصف الإسرائيلي لقطاع غزة.

تفاصيل العروض المسرحية بمهرجان العلمين

ويشهد مهرجان العلمين، قائمة مسرحيات سيتم عرضها خلال هذا العام، وذلك بعد إضافة فعاليات خاصة بالترفيه المسرحي، وذلك بعرض 6 مسرحيات تعتمد على أبطال شباب إضافة إلى 3 مسرحيات أخرى.

كشفت إدارة مهرجان العلمين فى دورته الثانية عن موعد فتح وغلق أبواب دخول حفل الكينج محمد منير المحدد له الإقامة غدًا، الجمعة.



ووفقًا للجدول المعلن من قبل إدارة مهرجان العلمين فإن الدخول إلى مكان الحفل سيكون فى السابعة مساءً، وسيتم غلق الأبواب فى العاشرة مساءً.



وغاب كينج الغناء فى الوطن العربى عن إحياء الحفلات خلال الفترة الماضية بسبب تعرضه لإصابة فى ذراعه مما جعل جمهوره فى كل أنحاء الوطن العربى متشوقًا للاستماع إلى أروع أغانيه.



وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد أعلنت بداية الشهر عن انطلاق الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة - الحدث الترفيهي الأكبر في مصر والشرق الأوسط) - تحت شعار "العالم علمين" خلال الفترة من 11 يوليو وحتى الأسبوع الأول من سبتمبر.



وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروض فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب سياح من مختلف الجنسيات، ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.