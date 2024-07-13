شكرا لقرائتكم خبر عن الكينج محمد منير يختتم حفله فى مهرجان العلمين كامل العدد بـ"القدس عربية".. صور والان مع تفاصيل الخبر

أشعل الكينج محمد منير حماس الجمهور خلال حفله الكامل العدد بمهرجان العلمين، حيث غنى أغنية مدد، ولكن بكلمات مختلفة حين أضاف لها أقسمت بالحرية القدس عربية، فيما غنا قبلها أغنية شمندورة.

وعبر الكينج محمد منير خلال حفله مهرجان العلمين عن خالص شكره للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وكل من ساهم في تنظيم الحفل، وسط صيحات الجمهور الضخم الذي حضر للاستمتاع بأغاني الكينج محمد منير، حيث بدأ الكينج الحفل بأغنية "علي صوتك بالغنا" وسط هتاف كبير من الجمهور، وحضور جماهيري كبير، وارتفعت صيحات الجمهور بالتزامن مع صعود محمد منير وانطلاق الألعاب النارية، ليعلن بحفله في مهرجان العلمين بدأ موسم حفلات الصيف من خلال واحدة من أهم وأمتع الحفلات التي قدمها الكينج.

وقدم الكينج محمد منير عددا كبيرا من أغانيه الذي تفاعل معها جمهوره، منها "حرية" و"الكون كله بيدور" و"افتح عيونك" الشهيرة بابن ماريكا، وذلك بمصاحبة الموسيقار العالمي فتحي سلامة.

فيما قدم الكينج محمد منير أغنية "يالعمارة" بمهرجان العلمين والذي غناها منير كرسالة حب وتضامن لفلسطين، وشهد الحفل قبل صعوده تقديم المطربة دينا الوديدي التحية للشعب الفلسطيني، حيث قدمت ريمكس بين أوبريت راجعين والأغنية الأيقونية التي ترمز إلى صمود الشعب الفلسطيني Viva Palestina، بمصاحبة استعراضات لرقصات الفلكلور الفلسطيني.

يأتي مهرجان العلمين في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروض فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب سياح من مختلف الجنسيات، ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.



الكينج خلال حفل العالمين



بدء حفل محمد منير



جانب من الحفل



جانب من حضور حفل محمد منير



جانب من حفل محمد منير الغنائي



جمهور محمد منير



حضور الأطفال حفل محمد منير



حضور كبير على حفل الكينج



علي صوتك بالغنا



محمد منير أثناء الحفل



محمد منير على المسرح



محمد منير يتفاعل مع الجمهور



محمد منير يحيي جمهوره



محمد منير يقدم أجمل أغانيه



محمد منير