"حركة الأرض وآثارها" ندوة بمكتبة المستقبل.. غدًا

ياسر رشاد - القاهرة - تنظم مكتبة المستقبل، في السادسة مساء غد الأحد، ندوة بعنوان حركة الأرض وآثارها، تتناول الحركات غير المعتادة وكيف انها تؤثر على الحياة على الكوكب.

يقدم الندوة المهندس عصام جودة، المدير التنفيذي للجمعية المصرية لعلوم الفلك وعضو الإتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك.

الفعالية مقدمة بالتعاون مع الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك Arab Union for Astronomy & Space Science والمكتب الإقليمي لتنمية الفلك في المنطقة العربية.

قال المهندس عصام جودة، المدير التنفيذي للجمعية المصرية لعلوم الفلك وعضو الإتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، تتحرك الأجرام السماوية في الفضاء بطرق غير معتادة بالنسبة لنا هنا على سطح الأرض شكل هذه الحركة وكيف تؤثر علينا.

بل يصاحب ذلك أيضاً أخطاء فلكية شائعة عن حركة الأرض حول الشمس وأثرها، وهذا يجعلنا نتسائل: ما هي حركات الأرض المختلفة؟ وما أثرها؟ .. وكيف يحدث تغير الفصول؟ ومشارق ومغارب الشمس؟ ومتى وأين نرى الشمس في منتصف الليل؟ وهل يتغير اتجاه الشمال؟، هذا ما تتناوله الندوة غدا تفصيليا.