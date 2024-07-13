"تأثير الحالة النفسية على صحة ونمو الأطفال".. ندوة بمكتبة مصر الجديدة

ياسر رشاد - القاهرة - تنظم مكتبة مصر الجديدة العامة، في الخامسة مساء اليوم، السبت، ندوة بعنوان التغذية السليمة واثارها على نمو الأطفال.

تحاضر في الندوة، الدكتورة عبير محيي الدين، استشاري طب الاطفال وتغذية الاطفال.

قالت الدكتورة عبير محيي الدين، أنه قد تؤدي الأنماط الغذائية السيئة في الطفولة المبكرة إلى نقص في الفيتامينات والمغذيات الأساسية — من قبيل نقص فيتامين أ، والذي يضعف جهاز المناعة لدى الطفل، ويزيد خطر الإصابة بالعمى وقد يؤدي إلى الوفاة من جراء أمراض الطفولة الشائعة من قبيل الإسهال.

الندوة سوف تتناول الأنماط الغذائية السيئة، والتي تؤدى إلى شيوع بعض الأمراض في الكبر، وايضا تتناول التغذية السليمة وما هى أنماطها.

في سياق آخر، كان قد افتتح الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، جلسة حوارية بعنوان "مستقبل التعليم في عصر الثورة الرقمية" ضمن سلسلة "حوارات الإسكندرية"، الثلاثاء، تحدث فيها الدكتور حسام بدراوي؛ مفكر سياسي ومستشار الحوار الوطني لرؤية ٢٠٣٠.

قال الدكتور أحمد زايد إن الدكتور حسام بدراوي علامة من علامات الفكر والثقافة والتعليم في مصر، له إسهامات شديدة الأهمية في مجال الثقافة والتعليم، ساهم في وضع خطط لجودة التعليم، وشكل الدور الذي يلعبه المجتمع المدني في المشاركة في جودة التعليم.

قال الدكتور " زايد " مدير المكتبة، إن العالم الحالي دخل عالم الرقمنة وفرض على الجميع متطلبات تكنولوجية هائلة، وأصبحت الأجيال الجديدة تمتلك طموحات ونظرة للمستقبل مختلفة كثيرًا عن أجيال القديمة وهو ما يطرح العديد من التساؤلات عن كيفية التعامل مع الرقمنة.

وقال الدكتور حسام بدراوي، إن الحديث حاليًا أصبح لا يتوقف على الرقمنة ومستقبل التعليم فقط ولكن اقترن بهم الذكاء الاصطناعي أيضًا، الذي أحدث تغيرات جذرية على كافة الأصعدة، خاصة أن أساليب التعليم التقليدية لن تجدي نفعًا أمام التطور التقني الحالي.

وأشار بدراوي إلى رؤية مصر في التعليم، بأن يكون متاح بجودة عالية بدون تمييز، في ظل نظام مؤسسي كفء عادل مرتكز على المتعلم المتمكن تكنولوجيًا، وتحقيق الحوكمة، بالإضافة إلى بناء الإنسان المثقف القابل للتعددية الفخور بوطنه وهو ما يأتي من خلال ما يتعلمه في المدرسة، من خلال بناء علاقة بين التلميذ والمدرسة والمعلمين ووجود أنشطة رياضية وفنية.

وأكد أنه لا يمكن لأحد اليوم أن يتجنب الذكاء الاصطناعي أو يحاربه لأنه أصبح حقيقية، ومن يمتلكه ويتعلمه هو من سيتحكم فيه، ونحن اليوم لا نمتلكه ولكن لابد أن يكون لدينا أمل كبير أن تمتلكه الأجيال الجديدة حتى لا نتأخر كثيرًا عن العالم.

وأوضح أن دورة الحياة التي كانت تستغرق مئات السنين أصبحت الآن تتحقق في عامين فقط بسبب الذكاء الاصطناعي، لذا فإن الأجيال الجديدة ولدوا رقميين وهذا ما فرضته عليهم الحياة، وهنا يقع على عاتق الأجيال الأكبر مساعدتهم وليس وضع عوائق أمامهم.