فن ومشاهير

استعراضات بمهرجان العلمين على أنغام أغنية أصحاب الأرض Viva Palestina

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القاهرة - سامية سيد - شهدت فعاليات اليوم الثاني من مهرجان العلمين، مشاركة الفرقة برقصات استعراضية، حيث قدمت الفرقة عدد من الرقصات الفلكلورية، على أنغام الأغنية الأيقونية أصحاب الأرض التي ترمز إلى صمود الشعوب امام الاحتلال وردت الفرقة Viva Palestina.

وكان توافد عدد من جمهور الكينج محمد منير لحضور حفله في مهرجان العلمين في مدينة العلمين الجديدة والذي يحمل عددا من المفاجآت كعادته، رافعين لافتات أغاني منير، منها أغنية حبك حرية، وهي أولى الحفلات الغنائية في المهرجان الذي يستمر حتى الأسبوع الأول من سبتمبر ويحمل العديد من المفاجأت.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروض فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب سياح من مختلف الجنسيات، ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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