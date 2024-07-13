شكرا لقرائتكم خبر عن أنجلينا جولي وبراد بيت يناقشان تسوية الطلاق بعد 8 سنوات من الانفصال والان مع تفاصيل الخبر

لا يزال براد بيت وأنجلينا جولي يعملان على وضع اللمسات الأخيرة على طلاقهما، وذلك بعد ثمانى سنوات من الانفصال، ويقال إن الزوجين السابقين، اللذين كانا أحد الأزواج الأكثر شهرة في هوليوود قبل أن ينفصلا فى سبتمبر 2016، يقتربان ببطء من تسوية الطلاق.

ومع ذلك، قال مصدر لمجلة بيبول، إن "كلا الجانبين ما زال يتحدث، وأن مفاوضات الطلاق لم تنته بعد"، يأتى ذلك فيما أعلن القاضي أن ممثلي السيد والسيدة سميث السابقين، الذين لديهم ستة أطفال، عازبون من الناحية القانونية فى عام 2019، بينما يواصلون معركتهم القانونية على Château Miraval وحضانة أطفالهم، الذين هم بالغون قانونيًا، باستثناء توأمهم نوكس ونوكس. فيفيان، التي ستبلغ عامها السادس عشر.



انجلينا وبراد

والزوجان السابقان أنجلينا جولي وبراد بيت، هما أيضًا، والدا مادوكس، 22 عامًا، وزهرة، 19 عامًا، وباكس، 20 عامًا، وشيلوه، 18 عامًا.

وعلى جانب آخر، يبدو أن النجم العالمي براد بيت، يعاني الكثير من الأزمات واحدة تلو الأخرى، فبعد أزمته الشهيرة بالانفصال عن النجمة العالمية انجلينا جولي، وتحول علاقتهم العاطفية الشهيرة الى المحاكم والقضايا، تحولت حياة النجم الشهير الى سلسلة من الأزمات وانهيار في النجومية، وهو ما فسره الكثيرون بانها لعنة "جولي" التي أصابته.

توقف فيلم The Movie Critic

وتعرض النجم العالمي براد بيت لضربة قوية بعد أن قرر المخرج الشهير كوينتن تارانتينو عدم استكمال مشروعه السينمائي القادم، The Movie Critic، وفقًا لما نشر موقع geo.tv.