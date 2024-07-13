ميرنا وليد - بيروت - قدم الممثل اللبناني مجدي مشموشي الكثير من الأعمال التمثيلية، مثل: "ورود ممزقة، للحب وجه آخر، خطايا صغيرة، تلاميذ آخر زمن، الأرملة والشيطان، شوارع الذل، حدوتة حب، جوليا، أولاد آدم، صالون زهرة، الزمن الضائع، وغيرها من المسلسلات التي تابعها الجمهور بـ شكل كبير.
موقع "الفن" التقى بـ مجدي مشموشي، وقد أجرينا معه مقابلة، تحدثنا فيها عن الأعمال التركية التي يتم عرضها لنا بنسخة عربية، ما هو النقد الذي يوجهه؟ وماذا عن أعماله المقبلة؟
لمزيد من التفاصيل، شاهدوا الفيديو المرفق بهذا الخبر:
كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالفيديو- مجدي مشموشي: لا أحب هذه التسميات وأنتقد هذا الأمر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.