خاص بالفيديو- مجدي مشموشي: لا أحب هذه التسميات وأنتقد هذا الأمر"

ميرنا وليد - بيروت - قدم الممثل اللبناني مجدي مشموشي الكثير من الأعمال التمثيلية، مثل: "ورود ممزقة، للحب وجه آخر، خطايا صغيرة، تلاميذ آخر زمن، الأرملة والشيطان، شوارع الذل، حدوتة حب، جوليا، أولاد آدم، صالون زهرة، الزمن الضائع، وغيرها من المسلسلات التي تابعها الجمهور بـ شكل كبير.



موقع "الفن" التقى بـ مجدي مشموشي، وقد أجرينا معه مقابلة، تحدثنا فيها عن الأعمال التركية التي يتم عرضها لنا بنسخة عربية، ما هو النقد الذي يوجهه؟ وماذا عن أعماله المقبلة؟

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