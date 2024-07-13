الإثنين.. المركز القومي للسينما يقيم فعاليات نادي سينما المرأة

ياسر رشاد - القاهرة - في إطار دعم وزارة الثقافة لنشر الثقافة السينمائية تقام يوم الإثنين القادم الموافق ١٥ يوليو فعاليات نادي سينما المرأة الذى ينظمه المركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير د .حسين بكر بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش وذلك في تمام الساعة السابعة مساء بمركز الإبداع بدار الأوبرا المصرية.

حيث يعرض خلال فعاليات النادى كلا من فيلم الفنكوش اخراج البير انطوان ، وفيلم بين محطتين اخراج هدي سمير، وفيلم الزائر اخراج بثينة الناصري ، وفيلم ما يحدث في حياة نادين اخراج عمرو فكري، وفيلم الوداع الاخير اخراج ياسر سعيد.

وعقب عرض الأفلام تقام ندوة يديرها كلاً من الناقدة السينمائية "شاهندة محمد على" والناقد السينمائي إسلام احمد علي لمناقشة الافلام مع الجمهور.

يذكر أن نادي سينما المرأة بالقاهرة ينظمة المركز القومي للسينما بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش الإثنين الثالث من كل شهر، وتحت إدارة الناقدة السينمائية شاهندة محمد على فنيا .

جدير بالذكر أن جميع الفعاليات التي يقيمها المركز القومي للسينما متاحه للجمهور ومحبي السينما .