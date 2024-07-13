زوجة سامي مغاوري تتعرض لوعكة صحية.. تفاصيل

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الفنان الشاب كريم مغاوري، نجل الفنان سامي مغاوري، عن تعرض والدته لأزمة صحية، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك".

وكتب كريم مغاوري، عبر صفحته، قائلًا: "ادعوا لأمي بالشفاء، فضلًا وليس أمرًا".

آخر أعمال الفنان سامي مغاوري

يذكر أن آخر أعمال الفنان سامي مغاوري، مسلسل "مفترق طرق" الذي عرض مؤخرًا عبر إحدى المنصات الإلكترونية وحقق نجاحًا كبيرًا.

مسلسل "مفترق طرق"، بطولة هند صبري، إياد نصار، ماجد المصري، علي الطيب، نهى عابدين، هدى المفتي، وليلى عز العرب، سامي مغاوري.

والعمل مأخوذ من نصّ أجنبي، عن المسلسل الأمريكي "The Good Wife".

وتدور أحداثه حول "أميرة" التي تفاجأ بعد مضى 15 عاما من تكريس حياتها لأسرتها، بفضيحة من العيار الثقيل يتعرّض لها زوجها دون سابق إنذار، مما يهدد منصبه العام الذي يشغله ويهزّ كذلك أركان حياتها الزوجية والعائلية على حدٍّ سواء.