رفع علم فلسطين بمهرجان العلمين.. تفاصيل

ياسر رشاد - القاهرة - رفع مهرجان العلمين، أمس، الجمعة، علم الدولة الفلسطينية، في حفل الكينج محمد منير، ضمن فعاليات الدورة الثانية له المقامة بعنوان "العالم علمين".

وكان خصص مهرجان العلمين 60% من عائدات أرباح الدورة الثانية لصالح أهالي فلسطين، ويقام المهرجان تحت شعار "العالم علمين"، وانطلق الخميس 11 يوليو ومن المقرر أن يستمر حتى 30 أغسطس.

مهرجان العلمين

وتضم الدورة الثانية من المهرجان، عروض فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب سياح من مختلف الجنسيات، ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة كبار النجوم والفنانين الشباب.

بالإضافة إلى مباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.

محمد منير يحيي حفل غنائي بالعلمين

أشعل الكينج محمد منير، أمس، الجمعة، مهرجان العلمين بمجموعة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح.

وكان بدأ الكينج، الحفل بأغنية "علي صوتك بالغنا" وسط حضور جماهيري ضخم، وقدم محمد منير، عددا كبيرا من أغانيه الذي تفاعل معها جمهوره، منها "حرية، الكون كله بيدور، افتح عيونك" الشهيرة بابن ماريكا، وذلك بمصاحبة الموسيقار العالمي فتحي سلامة.

كما قدم الكينج محمد منير أغنية "يالعمارة" بمهرجان العلمين، وغناها منير كرسالة حب وتضامن لفلسطين.