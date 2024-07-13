بشرى : "أهل الكهف" فيلم كبير وصناعة كبار

ياسر رشاد - القاهرة - أشادت الفنانة بشرى، بفيلم "أهل الكهف" للنجم خالد النبوي، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

بشرى: فيلم "أهل الكهف" مش واخد حظ اخواته الكبار

وكتبت بشرى، عبر صفحتها، قائلة : "ليه لازم نشوف فيلم أهل الكهف؟؟ انا مش هقدر اتكلم وافسر كتير لان الكلمة دلوقتى وهى حق اصبحت خطر على حياة الانسان.. بغض النظر عن الفيلم حلو ولا لا أو يعجبك ولا لا الخلاصة انك لازم تروح تشوفه.. انا شخصيا عجبنى فيه حاجات كتير واحترم المجهود البصرى واداء الممثلين والملابس والموسيقى بس الاهم من ده كله انه مش معمول له نفس بروباجاندا الاخرين يعنى بالبلدى مش واخد حظ اخواته الكبار رغم أن الفيلم كبير وصناعه كبار".

و أضافت: "أهل الكهف نموذج للفرق بين الفيلم الاورجانيك والفيلم المصنوع جيد صحيح بس صناعة الدعاية هي الاساس فيه..وعلى صعيد اخر دعم الفيلم ده يرجع امجاد شبه دعم القطن المصري كدة في ايام عزه قبل ما يبقى قطن فقط للتصدير.. لقد اصبحت السينما والفنان منتج للتصدير ف لو عندنا منتج محلى نجح ينافس في عز المقاطعة رغم افتقاده لبعض التاتشات السحرية بتاعة الامبريالية ولزوم البروباجاندا يبقى لزم ووجب الدعم مش فقط لكينونة الفيلم نفسه أو لشخص صانعيه".

و تابعت: "بس للمصيبة اللى هتيجى بعد كدة لو استمرت هذه الايدولوجية إلا وهى اما الفيلم يكون مصبوغ بصبغة البروباجاندا الامبريالية أو كأنك يا ابو زيد ما غزيت.. نفسى مرة نلحق البلا قبل وقوعه.. والله العظيم بنشرب ازوزة محلى وتمام ولسة عايشين..ونقدر كمان نعيش من غير ازوزة خالص.. ف ما بالك بقى لو كمان العمل متعوب عليه؟!!!!مش هيبقى في قيمة مضافة لو ظل المنتج للتصدير يا متعلمين يا بتوع الـ.. !!!".