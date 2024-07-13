توبا بويوكستون تغادر تركيا بسبب ابنتَيها

في أحدث تصريحاتها، كشفت الممثّلة التّركيّة، توبا بويوكستون، بأنّها لا تخطّط للعودة إلى شاشة التّلفزيون هذا الموسم، لكن لا تعلم ماذا سيحدث في المستقبل في حال تلقّت عرضًا جيّدًا أُعجبت به قد تغيّر رأيها.

كما كشفت “توبا” عن تواجدها السّنة القادمة إلى جانب ابنتَيها في باريس بسبب تلقّيهما دروسهما.

في سياق مختلف، تذمّرت توبا من أيّام وساعات العمل الطّويلة في التّلفزيون هذه الأيّام قائلة “هذا غير منطقيّ”. مضيفة أنّها تفضّل العمل في الصّيف.

الجدير بالذّكر أنّ توبا احتفلت قبل أيّام قليلة بانطلاق عرض مسلسل (ذات أخرى) بموسمه الثّاني على منصّة نتفليكس.

وكان مسلسل (ذات أخرى)، الذي عرض على نتفليكس، قد حقّق نجاحًا باهرًا بعد احتلاله المرتبة الثّانية في قائمة المسلسلات الأكثر مشاهدة عالميًّا بأكثر من ٣١ مليون ساعة مشاهدة في بداية عرضه ثمّ تصاعدت الأرقام لاحقًا، ما دفع بالمنصّة إلى إعطاء الضّوء الأخضر لصنّاع العمل لتصوير موسم ثانٍ منه.

تابعوا قناة bisara7a.com على الواتساب لتصلكم اخبار النجوم والمشاهير العرب والعالميين. اضغط هنا

مسلسل (ذات أخرى) يجمع توبا بويوكستون بنخبة من الممثّلين الأتراك نذكر منهم: بونجوك يلماز، سيدا باكان، نيلوفر أشيكالين، فرات تانيش وغيرهم وهو من تأليف نوران إيفرين شيت وإخراج بوركو ألبتكين.