بالصور- جيسي عبدو تسحر العيون بإطلالتها الحمراء

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ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة اللبنانية جيسي عبدو، متابعيها عبر حسابها الرسمي، مجموعة صور جديدة لها، وثقت فيها الأجواء الصيفية التي تقضيها بجانب المسبح أثناء استمتاعها بأشعة الشمس.
وخطفت جيسي الأنظار بإطلالتها بالأحمر، إذ ارتدت فستان بقصة قصيرة وضيقة تعانق الجسد. وجاء الفستان بتصميم مميز، إذ تميزو بصيحة الأوف شولدرز، وبأكمام قصيرة، كما جاء مكشوف الصدر قليلا. وانتعلت جيسي حذاء باللونين الأحمر والأبيض وبكعب عال.
ومن الناحية الجمالية، تركت جيسي شعرها القصير منسدلا مع فرق جانبي والقليل من التموجات، وطبقت مكياجا ناعما يتناسب مع لون الفستان، ووضعت نظارة شمسية حمراء.
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