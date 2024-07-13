ميرنا وليد - بيروت - أرادت الفنانة مايا دياب ان تحيي حفلة مبهرة ليست عادية في مهرجانات ضهور شوير، وبالفعل أشعلت الأجواء وغنّى معها الصغير والكبير من الجمهور الذي حضر ليستمتع بحفلة مميزة.

مايا دياب عوّدتنا على أناقتها وأسلوبها المحبب وجوها المرح على المسرح، وليلة أمس في ضهور شوير قدّمت أغاني رائعة من أعمالها، مثل "أهلا وسهلا"، كما انها غنّت "عروس" وشوّقت كل فتاة لتكون عروس.

ولا ننسى ان مايا دياب غنّت ايضا للشحرورة صباح والفنانة الراحلة وردة الجزائرية والفنان المعتزل ربيع الخولي، وبالتأكيد صعد العديد من الجمهور الى المسرح لإلتقاط الصور التذكارية معها.

موقع "الفن" تواجد في الحفل، وقد أجرينا مقابلة مع مايا دياب تحدثنا فيها عن العديد من المواضيع المشوّقة.

لمزيد من التفاصيل شاهدوا الفيديو المرفق بالخبر:

كانت هذه تفاصيل خبر خاص وبالفيديو - مايا دياب تضج نجومية في حفلها .. وتقول : " زفيت نجوى كرم بأغنية عروس " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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