إيرادات فيلم ولاد رزق 3 في شباك التذاكر أمس

ياسر رشاد - القاهرة - يواصل فيلم "ولاد رزق 3"، الحفاظ على صدارة المركز الأول في الإيرادات اليومية بشباك التذاكر، وبلغت أمس، الجمعة، 1,823,631 جنيه، وذلك ضمن الأعمال المنافسة في موسم أفلام عيد الأضحى 2024.

أبطال فيلم ولاد رزق 3

ويضم فيلم ولاد رزق 3 عددا كبيرا من الفنانين؛ أبرزهم: أحمد عز، آسر ياسين، عمرو يوسف، كريم قاسم، سيد رجب، أسماء جلال، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف من بينهم، كريم عبدالعزيز، أحمد فهمي، إياد نصار، رزان مغربي، ونيكول سعفان، إخراج طارق العريان، وتأليف صلاح الجهيني.

قصة فيلم ولاد رزق 3

في هذا الجزء، وبعد مرور سنوات وانفصال الأخوة في طرقهم الحياتية المختلفة، لكن في يوم من الأيام، يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله على ولاد رزق، مما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى حتى ينجوا بأنفسهم، في عملية مصيرية هي الأكبر والأخطر والأهم في تاريخ ولاد رزق.

كان احتفل أبطال وصناع ولاد رزق 3 قبل أيام من عيد الأضحى المبارك بالعرض الخاص للفيلم، وذلك بإحدى سينمات القاهرة الجديدة، بحضور عدد من الفنانين.

شهد العرض الخاص لفيلم ولاد رزق 3، حضور مجموعة من النجوم، أبرزهم: أحمد عز، عمرو يوسف، كريم قاسم، طارق العريان، آسر ياسين وزوجته، أسماء جلال.

نجوم الفن يحتفلون مع أبطال ولاد رزق 3

كما حرص عدد آخر على الحضور والاحتفال مع الأبطال بانطلاق عرض الفيلم، ومنهم: أمير المصري، رزان مغربي، ياسمينا العبد، أحمد غزي، صدقي صخر، مريم الخشت.

انطلق عرض فيلم ولاد رزق 3، يوم 12 يونيو، بجميع دور العرض المصرية، كما نطلق عرضه بسينمات الوطن العربي بعدها بأيام قليلة.