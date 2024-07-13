حصيلة إيرادات فيلم "اللعب مع العيال" آخر ليلة عرض

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فيلم "اللعب مع العيال" للنجم محمد إمام، أمس، الجمعة، في شباك التذاكر إيرادات بلغت 719,192 جنيه، وذلك ضمن الأعمال المنافسة في موسم أفلام عيد الأضحى 2024.

تصوير اللعب مع العيال في 5 محافظات مختلفة

يذكر أن الفيلم تم تصويره أحداثه في 5 محافظات مختلفة بجمهورية مصر العربية لتصوير أحداثه، وهي محافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء ودمياط ومطروح والقاهرة، في العديد من الأماكن النائية بتلك المحافظات وتحديدًا في سيوة ونويبع وصحراء الغردقة ومدينة شرم الشيخ، واستمر التحضير والتصوير على مدار 6 أشهر تقريبا، الفيلم من إنتاج اتحاد الفنانين للسينما والفيديو.

أبطال فيلم اللعب مع العيال

ويشارك في بطولته مع محمد إمام كل من أسماء جلال، باسم سمرة، حجاج عبدالعظيم، ويزو، مصطفى غريب وغيرهم، تأليف وإخراج شريف عرفة وهو التعاون الأول الذي يحمعه بالفنان محمد عادل إمام.

قصة فيلم اللعب مع العيال

الفيلم تدور قصته حول شاب يتعرض لعدد من الأزمات والمواقف الصعبة التي تقلب حياته رأسا على عقب في إطار كوميدي.